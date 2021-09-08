Canaltay: “Girne limanı ve bölgesinin çehresi değişecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında imzalanan protokolle Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek Girne Üniversitesi’ne ait 66 yaşındaki TEAL Gemisi’nin, Girne Limanı’nda karaya alınacağı alanda çalışmalar sürüyor.

“DENİZCİLİK TARİHİ MÜZESİ EŞSİZ ÖZELLİKLERİYLE GİRNE’Yİ ÇOK ÖNEMLİ BİR KÜLTÜR SANAT MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEK”

TEAL’in Denizcilik Tarihi Müzesi olarak Girne Liman’ına yerleştirileceği alanda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Canaltay, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve sahip olduğu doğal güzelliklerle Kıbrıs’ın çok önemli bir turizm merkezi olduğunu hatırlatarak “Müzecilik alanında atılan her adım, ülkemizin kimliğine ve turizmine çok önemli bir katkı sağlıyor. Yakın Doğu Oluşumu’nun kuruculuğunu yaptığı Denizcilik Tarihi Müzesi de eşsiz özellikleriyle Girne’yi çok önemli bir kültür sanat merkezine dönüştürecek” ifadelerini kullandı.

Denizcilik Tarihi Müzesi’nin açılışı ile birlikte Girne Limanı ve bölgesinin çehresinin de değişeceğini söyleyen Bakan Canaltay, “Dr. Suat Günsel nezdinde Günsel Ailesi’ne ülkemiz müzeciliğine yaptıkları katkılar nedeniyle içten teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ise Yakın Doğu Oluşumu müzelerinin, tarihi objeleri çağdaş sanatla bir araya getiren bir anlayışla özgün bir müzecilik anlayışı benimsediğini vurguladı. Dr. Günsel, “Kendisi de denizcilik tarihinin önemli bir parçası olan TEAL, çağdaş sanat ve tarihi materyalleri bir araya getiren eşsiz bir Denizcilik Tarihi Müzesi olacak” dedi.

Girne Limanında gelen yolcu binası ile marina arasındaki alana yerleştirmek üzere, dört metre derinlikte bir kanal açılarak karaya alınacak olan TEAL, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Denizcilik Tarihi Müzesi olarak ülke turizmine hizmet edecek.

TEAL, Denizcilik Tarihi Müzesi olarak resim, fotoğraf, denizcilik objeleri, gemi maketleri, denizcilik haritaları gibi 5 binin üzerinde materyale ev sahipliği yapacak. Denizcilik Tarihi Müzesi’nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda açılması hedefleniyor.