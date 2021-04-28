Canaltay: İşbirliği ile pratik çözümler bulmaya devam edeceğiz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, devlet kurumları ve belediye ile pratik bir işbirliği geliştirdiklerini söyledi.

Canaltay, bu yolla uzun süredir süren bir soruma neşter vurulduğunu anlattı.

İşbirliği için Gazi Mağusa Belediyesi ve Karayolları Dairesi ile Kıb- Tek yönetimlerine teşekkür eden Canaltay, bu adımla geçmişte ciddi kazalara da neden olan sorunun ortadan kalkacağını anımsattı.

Yol lambalarının tamiratı için gerekli malzeme Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından sağlanırken, Karayolları Dairesi araç ve ekipleri, elektrik kablosunun döşeneceği hendeğin kazımına başladı. Hendek kazımının ardından yol aydınlatması için kullanılacak kablo Gazimağusa Belediyesi tarafından döşenecek ve Kıb-Tek ekipleri gerekli bağlantıları yapacak.

Canaltay, “Uzun yıllardır halledilemeyen ve Mağusalılar için hayati öneme sahip Salamis Yolu’nun aydınlatılması için gerekli çalışmaları, yine Mağusalıların talepleri doğrultusunda başlattık. Salamis Yolu’nun karanlık bırakılması, yol ve trafik güvenliği açısından kabul edilemez bir durumdu. Bundan sonra Salamis Yolu’nu geceleri kullananlar aydınlık içerisinde seyahat edecekler” şeklinde konuştu.

Salamis Yolu’ndaki yoğun trafik nedeniyle üç etap halinde gerçekleştirilecek olan aydınlatma tamirat çalışması, Gazimağusa çıkışından Yeniboğaziçi kavşağına kadar olan kısmı kapsıyor.

İlk etapta Gazimağusa-İskele Yolu’nun ilk iki kilometresindeki aydınlatmalar tamir edilecek. Haziran 2021 sonu tamamlanması hedeflenen çalışmalar çerçevesinde Salamis Yolu’nun ilk 4 kilometresinin aydınlatılması hedefleniyor.