Candan ve Saner, AKPA toplantısında

8-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA), Genel Kurul toplantılarına Cumhuriyet Meclisini temsilen, CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan ve UBP Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner katılıyor.

Candan ve Saner, Avrupa Konseyi Genel Kurul toplantıları yanısıra AKPA bünyesindeki; Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi; Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi; İnsan Hakları ve Demokrasi Komitesi; Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler Komitesi; Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Gelişmeler Komitesi; Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi; toplantılarına da katılıyorlar.

Dün gerçekleştirilen, AKPA Genel Kurul toplantısına katılan Candan ve Saner “Avrupa İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, 2018 yıllık raporunun” sunumunu takip ettiler.

İnsan Hakları Komiseri’nin konuşmasının ardından söz alan, UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner, kayıplar konusunun hem Kıbrıslı Türkler için hem de Kıbrıslı Rumlar açısından insani bir konu olduğunu ve adanın her iki tarafını da olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Saner, konuşmasında 14 Şubat 1964 yılında kaybolan, Kıbrıs Türk Milletvekili Cengiz Ratip’i hatırlatarak, Cengiz Ratip’in dokunulmazlık taşıyan bir milletvekili olduğuna ve yaşam hakkının elinden alındığına da vurgu yaptı. UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner, bu bağlamda, KKTC’nin kayıplar konusunda üstüne düşen görevi yaptığını ve Kıbrıslı Rumların da bu konuda cesaretlendirilmesi gerekliliğine işaret etti. İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic’de Kıbrıs’ı ziyaret etmek istediğini, bu çerçevede kayıplar konusunun yanı sıra diğer insan hakları konularını da ele alacağını belirterek, kayıplar konusunun Avrupa’nın birçok ülkesinde yaşanmış üzüntü verici bir konu olduğunu sözlerine ekledi.

CTP Milletvekili Armağan Candan Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Siyasi Grup toplantısına katılırken, Hamza Ersan Saner de Avrupa Muhafazakârlar Grubu toplantısına katıldı. Cumhuriyet Meclisi Heyeti katıldıkları toplantılara ilaveten Genel Kurul toplantıları çatısı altında, çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Heyete temasları sırasında KKTC Strazburg Temsilcisi Növber Ferit Veçhi, İkinci Sekreter Deniz Kalyoncu ve Cumhuriyet Meclisi Basın ve Dışilişkiler Şube Amiri Esma Ülgen Özser eşlik ediyor.

Heyet, temaslarını tamamlayarak 12 Nisan 2019 Cuma günü KKTC’ye dönecektir. (BRT/MAIL)