Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

Çarşamba gününe kadar yağmur var

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

27 Aralık 2019 Cuma 18:00
Çarşamba gününe kadar yağmur var

Hava; yarın, parçalı, zamanla çok bulutlu ve yağmurlu; Pazar parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Pazartesi parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Salı parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Yılın ilk günü olan Çarşambadan itibaren ise parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, yarın Güney ve Batı, diğer günler Kuzeyli yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde ise kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek.

TAK/EMT

Anahtar Kelimeler:
Yağmur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi asfalt yama ve drenaj sisteminin temizlenmesi projesi için imzalar atıldı.
Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi asfalt yama ve drenaj sisteminin temizlenmesi projesi için imzalar atıldı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı
Şirket adına tahsil ettiği paraları çaldı
Şirket adına tahsil ettiği paraları çaldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim