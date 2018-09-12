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CAS Çalışanları Başbakanlık önünde

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:02
CAS Çalışanları Başbakanlık önünde

Başbakanlık önünde eylemlerini sürdüren CAS çalışanları, şirket hisselerinin devlete kaydı için mahkemeye yapılan istida 18 Eylül’de görüşülecekken şirketin eski ortaklarının tasfiye istemiyle yaptığı başvurunun yarın görüşüleceğini belirterek bu durumu eleştirdi.
Hisse devrinden önce şirketin ortadan kaldırılmak istendiğini iddia eden CAS çalışanları, mahkemenin vermesi muhtemel hisselerinin devlete kaydı emrinin de akademik kalacağını kaydetti.
“BİZİ HAK ARAYAMAZ DURUMA DÜŞÜRME GAYRETİ VAR”
CAS çalışanları Başbakanlık karşısındaki çadırda bugün basına yaptıkları açıklamada, dört aydır sokaklarda, yasal ve demokratik yollarla haklarını aradıklarını belirterek hükümeti, haklarını vermek bir yana, uzun yıllardır çalıştıkları şirketi ortadan kaldırarak kendilerini hak arayamaz duruma düşürme gayreti içinde olmakla eleştirdi.
CAS’ın çoğunluk hisselerinin devletçe alınması ve 35 milyon TL’nin ödenmesine, ilgili kurumların da yazılarına rağmen bilemedikleri ve anlayamadıkları şekilde, sehven kaydedilmemiş olmasını şimdiki hükümetin fırsat bildiğini öne süren CAS çalışanları, yoğun baskıları sonucu kayıt işleminin yapılabilmesi için hükümetin mahkemeye müracaat edip istida verdiğini belirtti.
CAS çalışanlarının açıklamasında, mahkemenin bu istidayı 18 Eylül’de görüşeceği bildirilerek, bedeli de ödenen bu hisselerin devlete kaydı yönünde emir verileceğine inanç belirtildi ve 137 çalışanın haklarının mahkemece tescil edileceği umudu ifade edildi.
“İYİ NİYETTEN YOKSUN”
Umut ve heyecanla bekledikleri mahkeme kararı öncesinde iyi niyetten yoksun ve hükümet emriyle hisselerin devri öncesindeki ortaklar kararıyla CAS’ın tasfiyesi için genel kurul kararı alındığını ve tasfiye için mahkemeye başvurulduğunu öne süren CAS çalışanları, bu başvurunun yarın görüşüleceğini bildirdi. Açıklamada, hisselerin kaydı konusundaki başvurunun görüşülmesinden önce yapılan bu talebin iyi niyetten yoksun ve 137 CAS çalışanına düşmanca bir davranış olduğu savunuldu.
Açıklamada, “Yani yapılmak istenen şey, hisse devrinden önce şirketi ortadan kaldırmak ve böylece mahkemenin vermesi muhtemelen hisselerin kaydedilmesi emrinin akademik kalmasına neden olmaktır” denilerek 137 CAS çalışanı ve ailelerinin haklarını sonuna kadar arayacağı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
CAS Çalışanları BHaberKKTC
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