CAS’a ait araçlar açık artırma ile satılacak

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, CAS’a ait araçların açık artırma ile satılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tasfiye halindeki Cyprus Airport Services (CAS)’a ait Ercan’da kullanılan apron araç ve gereçlerin satışının toptan açık artırma usulü ile 7 Ocak Salı günü 09.00-12.00 saatleri arasında Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayitlik Dairesi’nce yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 3 Ocak Cuma günü 09.30-11.30 saatleri arasında araçların isteyenler tarafından görülebileceği belirtildi.