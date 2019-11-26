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Çatalköy Belediye Tiyatrosu Ekibi “Çökme Tehlikesi Var” adlı ikinci oyunla girne turnesine devam ediyor

26 Kasım 2019 Salı 11:10
Çatalköy Belediye Tiyatrosu Ekibi “Çökme Tehlikesi Var” adlı ikinci oyunla girne turnesine devam ediyor

Çatalköy Belediye Tiyatro Su ekibi, “Çökme Tehlikesi Var” adlı oyunla,  28 Kasım, 3 Aralık ve 5 Aralık tarihlerinde Girne turnesine kaldıkları yerden devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda gerçekleştirilecek oyun saat 20:00’da başlayacak. 20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesinden ( 0392 8152119 / 101) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilecek. Etkinlikler için yer ayırtanların, etkinliklerden iki gün önce biletlerini satın alması gerekiyor.
Tennessee Williams’ın yazdığı, Nermin Uğur’un yönetmenliğini yaptığı, başrollerini genç oyuncular İlde Atik ve Coşkun Kıraloğlu’nun paylaştığı “Çökme Tehlikesi Var”, Buluğ çağındaki iki gencin çökme tehlikesi içindeki bireylerin nasıl sistemin kölesi olduğu ve bu şekilde yaşamaya çalıştıkları anlatılmakta.

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ÇatalköyHaber
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