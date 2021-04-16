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Çavuşoğlu: Eğer mahkeme hukuka uygun veya talebe uygun karar vermiyorsa, bunu eleştiririm”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, gelen soru üzerine  Anayasa Mahkemesi’nin Kur'an kurslarıyla ilgili kararını değerlendirdi.

16 Nisan 2021 Cuma 19:26
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Çavuşoğlu: Eğer mahkeme hukuka uygun veya talebe uygun karar vermiyorsa, bunu eleştiririm”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, gelen soru üzerine  Anayasa Mahkemesi’nin Kur'an kurslarıyla ilgili kararını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in konuya hassasiyeti nedeniyle teşekkür eden Çavuşoğlu, yargının bağımsızlığına ve Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcılığına her ülkenin saygı duyduğunu ancak mahkemenin verdiği kararı eleştirme haklarının da olduğunu söyledi.

“Eğer mahkeme hukuka uygun veya talebe uygun karar vermiyorsa, bunu eleştiririm” diyen Çavuşoğlu, “Bu karar ideolojik bir karardır. Anayasaya göre bir karar değildir” ifadelerini kullandı.

"MAHKEME NEDEN KONUYU BURAYA GETİRDİ?"

Kur’an kurslarıyla ilgili kararın ardından laiklikle ilgili yapılan açıklamaları da işaret eden Çavuşoğlu, “Laikliğin tanımı nedir? Herkesin din özgürlüğü ve inancını öğrenme garantisidir. Anayasa Mahkemesine başvuran kişiler ne talep etti? Burada çalışan bazı sendika ve bireyler, bu kişilerin özlük haklarıyla ilgili Anayasa Mahkemesine başvurdu. Bu sebeple başvurmalarına rağmen mahkeme neden konuyu buraya getiriyor?” diye sordu.

Kararın zamanlamasının da manidar olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Ramazan ayının ilk haftasında son derece manidar alınan bu karar buradaki müslümanlarda olduğu kadar Türkiye’de de hassasiyet yarattı. Hiç kimse kusura bakmasın” ifadelerini kullandıç

Yargıya saygı duyduklarını ancak kararın ideolojik olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bundan sonra ideolojik yaklaşımlar değil hukukun üstünlüğünün olmasını temenni ederek, inançla ilgili konuların hassas olduğunu ifade etti.

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Mevlüt Çavuşoğlu
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