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Çavuşoğlu, Gemikonağı’ndaki Erdal Abit İlkokulu’nu ziyaret etti

30 Eylül 2019 Pazartesi 14:30
Çavuşoğlu, Gemikonağı’ndaki Erdal Abit İlkokulu’nu ziyaret etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu,Bakanlık yetkilileriyle birlikte Gemikonağı’ndaki Erdal Abit İlkokulu’nu ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, burada Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, okul öğretmenleri ve bölge sivil toplum örgütü temsilcileri ile bazı velilerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda okulun son durumuyla ve sıkıntılarıyla ilgili olarak bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra okulu gezerek incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarının ardından basın açıklamada bulunarak, çocuklara anayasanın emrettiği fırsat eşitliğini sunmak adına Erdal Abit İlkokulu’nda bu yıl için eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, eğitim öğretim yılının açılmasının ardından sorunlu bir okul olan Erdal Abit’i ziyaret ettiklerini belirterek, burada okulun devam edip edemeyeceği ile ilgili tartışmaların yıllardır devam ettiğini anımsattı.

Çavuşoğlu, okulun yaşatılmasına ilişkin fikirler beyan edilse de öğrenci sayısının giderek azaldığına vurgu yaparak, altyapı olarak bu okulun ülke standartlarında en iyi okullardan olduğuna dikkat çekti.

Fiziki altyapı sıkıntısı olmamasına rağmen bugün itibariyle 8 öğrenci ve 4 öğretmenin bulunduğu okulda, öğretmenlerin mesleki tatmin açısından performans göstermesinin, öğrencilerin de eğitimde sosyalleşmesinin mümkün olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, bu durumu değerlendirdiklerini ve okulu bu haliyle eğitime devam etmesinin mümkün olmadığının ortada olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, çocuklara anayasanın emrettiği fırsat eşitliğini sunmak adına Erdal Abit İlkokulu’nda bu yıl için eğitime ara verildiğini açıklayarak, bu okulun ismiyle birlikte burada veya başka bir noktada bölgesel bir merkezileştirme sistemi ile anaokul modeline geçmesi konusunda fikir birliği olduğunu ve bu konuda çalışmaların başlatılacağını belirtti.

Çavuşoğlu, buradaki öğrenci ve öğretmenlerin en uygun yerlere taşınmasına yönelik düzenlemelerin hızla tamamlanacağını da vurguladı.

(BRT)

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