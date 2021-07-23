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Çavuşoğlu: KKTC ve Türkiye’nin haklarını savunurken tereddütte düşmeyiz, gerekli adımları atarız

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da medya merkezi açılışında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yaptığı ziyareti değerlendirdi.

23 Temmuz 2021 Cuma 09:11
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Çavuşoğlu: KKTC ve Türkiye’nin haklarını savunurken tereddütte düşmeyiz, gerekli adımları atarız

Ziyaret gerçekleşmeden bir ay öncesinde dünya genelinde tartışmaların başladığına işaret eden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyarette ne yapacağı, ne tür açıklamalarda bulunacağının merak konusu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’de önemli adımlar atabileceği yönünde Rum tarafının ve Yunanistan’ın tüm dünyayı ayağa kaldırmaya çalıştığını aktaran Çavuşoğlu, Türkiye’nin her yıl 20 Temmuz’da üst düzey yönetim ile KKTC’ye gidip, Barış ve Zafer Bayramı etkinliklerine katıldığını hatırlattı.
Bunun bir milli mesele olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu ziyareti gerçekleştirdi. KKTC’nin gerek Doğu Akdeniz bakımından gerekse hidrokarbon açısından haklarını korumak için garantör ülke ve anavatanı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, bunu yaparken de hiç tereddüt etmiyoruz. Bundan sonra da tereddüt etmeyeceğimizden herkes emin olsun. Hiçbir şekilde KKTC ve Türkiye’nin haklarını savunurken tereddütte düşmeyiz, gerekli adımları atarız” dedi.
Çavuşoğlu, ABD’nın aynı gün Kıbrıs Rum Kesimi ile dayanışma toplantısı gerçekleştirdiğini kaydetti.

KKTC’de “Kapalı Maraş” ile ilgili açıklamaların da dünyada yankı uyandırdığını dile getiren Çavuşoğlu, “Kapalı Maraş ile ilgili daha önceki ziyaretimizle bir adım atılmıştı. Bazı kamu alanları halka açıldı, şimdi ise küçük bir bölümü askeri statüden arındırılarak oradaki mülk sahiplerinin kullanımına açılıyor. Hiçbir şekilde mülkiyet hakkı ihlal edilmiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları da ihlal edilmiyor, uluslararası hukuk da ihlal edilmiyor. Burada en çok Rum kesiminin, Güney Kıbrıs’ın vatandaşları var. Güney Kıbrıs’tan Rumlar buradaki mülklerini kullanmak için başvuruda bulunuyorlar, ‘buraları açın, kendi mülkümüzü kullanamıyoruz yıllardır, atalarımızın, ecdadımızın mülkleri var.’ diyorlar. Herkesin var, sadece Rumların değil. Herkes mülkünü kullanmak istiyor” dedi.
        
        
       

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluTürkiye Dışişleri Bakanı
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