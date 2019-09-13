Çavuşoğlu Mesleki Gelişim Sertifika Programları kapsamında gece eğitimlerine katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak adına düzenlenen Mesleki Gelişim Sertifika Programları kapsamında dün akşam Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde düzenlenen Oryantiring ve Doğa Yürüyüşü gece eğitimlerine katıldı. Etkinlikte TC Eğitim Bakanlığı ve Büyükelçilik yetkilileri ile UKÜ Rektörü Halil Nadiri de hazır bulundu.