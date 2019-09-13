Çavuşoğlu Mesleki Gelişim Sertifika Programları kapsamında gece eğitimlerine katıldı

Oryantiring konusunda düzenlenen gece eğitiminin ardından aldıkları eğitimlerle edindikleri bilgileri kullanan öğretmenler harita üzerinde gösterilen hedefleri bulmak için kampus içerisine dağıldı. Yön bulma yeteneklerini ve bilgilerini kullanarak, hedefleri bulmaya çalışan öğretmenler, topladıkları hedefleri varış noktasına bulunan yetkililere teslim ederek puan elde etti.
Doğa yürüyüşü gece eğitimiyle de başta ilk yardım, çadır kurma, uyku tulumlarını kullanma, ip bağlama gibi çeşitli teknikleri öğrenen öğretmenler eğitimlerinin ardından edindikleri bilgileri Çavuşoğlu’na sundu.
“Eğitimde Drama” kurslarına katılan öğretmenlerinde hazırladıkları oyunu sahnelediği gece sonunda ise Bakan Çavuşoğlu öğretmenlerin arasına katılarak birlikte hareket etmenin ve iletişim kurmanın önemine vurgu yapan eğitime katıldı.
(BRT/SM)