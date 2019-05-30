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Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Açıklaması

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:""İİT'nin gözlemci üyesi olan Kıbrıslı Türkler, hala insanlık dışı ambargolara ve baskılara maruz kalmaktadır"dedi

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:56
Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Açıklaması
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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde kentindeki Kongre Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısında katıldı.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2016'dan bu yana yürüttüğü İİT Zirve Başkanlığını Suudi Arabistan'a devrederken, burada üye ülke temsilcilerine hitapta bulundu.
Konuşmasında,  Kıbrıs meselesine de değinen Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

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"İİT'nin gözlemci üyesi olan Kıbrıslı Türkler, hala insanlık dışı ambargolara ve baskılara maruz kalmaktadır. Batı Trakya ve Yunanistan'daki Türk Müslüman azınlık, iki taraflı ve çok taraflı belgelerde ortaya konduğu gibi hak ve özgürlüklerinden hala yararlanamamaktadır. Müslüman topluluklar ve azınlıklar Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve dünyanın geri kalan ülkelerindeki İİT dışı ülkelerde ciddi ihlaller ve yeni zorluklarla karşı karşıya."
Zaman darlığından dolayı konuşmasında yer veremediği birçok diğer sorun ve çatışma olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
Başkanlığımız sırasında ortak hedeflerimizi gerçekleştirmeye yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğiz. Ancak, başka pek çok şey ortak dikkatimizi bekliyor. Sorunlarımızın ancak güçlü bir sahiplenmeyle çözülebileceğini daima aklımızda tutmalıyız. Ortak mirasımızdan ve elimizdeki pek çok kaynaktan güçlenmeliyiz."

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çavuşoğlu
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