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Çavuşoğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, normalleşme sürecine girilen bu dönemde, herkesin salgınla mücadele kapsamındaki tüm önlemlere uygun şekilde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 12:20
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Çavuşoğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, normalleşme sürecine girilen bu dönemde, herkesin salgınla mücadele kapsamındaki tüm önlemlere uygun şekilde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çavuşoğlu, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, tüm halkın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı, ülke ve millet olarak yeni bir Kurban Bayramı'nı daha idrak etmenin huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneği, milli ve dini ortak değerlerin hayat bulduğu bir Kurban Bayramı’nı daha idrak etmenin huzuru ve mutluluğunu içerisinde olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, Kurban Bayramı’nı da koronavirüsün devam ettiği bir ortamda kutlandığının unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Nazım Çavuşoğlu, “Normalleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde, bütün yurttaşlarımızın salgınla mücadele kapsamındaki tüm önlemlere uygun şekilde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Alacağımız önlemler ile daha sağlıklı, daha huzurlu nice bayramlara kavuşacağımıza inancım tamdır” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür BakanıNazım ÇavuşoğluKurban Bayramı
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