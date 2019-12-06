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Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın skandal kararına sert tepki

06 Aralık 2019 Cuma 17:05
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın skandal kararına sert tepki

İtalya'nın başkenti Roma'da Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Libya Büyükelçisini sınır dışı etme kararına ilişkin, "Bir ülkeyi tehdit etmek doğru mu? Bu gizli saklı bir şey değil. Bizim meclisimizden geçen bir zaptın gizli kalması mümkün mü? Libya'ya telefon açıp da o belgeyi bana göndermezsen büyükelçini sınır dışı edeceğim dersen Libya böyle bir duruma boyun eğmez. Adam gibi isteselerdi Libya da verirdi biz de verirdik." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Burada özellikle Suriye ve Libya'daki durumu ele aldık. Pedersen ile Suriye'deki son durumu değerlendirdik.

NATO LİDERLER ZİRVESİ

Dörtlü Zirve samimi bir ortamda çok faydalı bir toplantı oldu. İkinci toplantı şubat ayında İstanbul'da gerçekleştireceğiz. NATO'da Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil. Yaptığımız bir jest, taviz değil. Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak.

LİBYA İLE ANLAŞMA

İki tane anlaşma imzaladık. Bir tanesi güvenlik iş birliği anlaşması. Uluslararası hukuka uygun bir anlaşma. Doğu Akdeniz'de biz başından beri hep şunu söylüyoruz. GKRY hariç bu konuda ikili ya da çok konulu anlaşmalara hazırız ama bazı ülkeler tek taraflı adımı ve Türkiye'yi eleştirmeyi tercih ettiler. Biz bölgede iş birliğinden yanayız. Türkiye kendi haklarını korumak için bölgededir.

YUNANİSTAN'IN LİBYA BÜYÜKELÇİSİNİ SINIR DIŞI ETME KARARI

Bir büyükelçinin sınır dışı edilmesi kabul edilemez. Bir ülkeyi tehdit etmek doğru mu? Bu gizli saklı bir şey değil. Bizim meclisimizden geçen bir zaptın gizli kalması mümkün mü? Libya'ya telefon açıp da o belgeyi bana göndermezsen büyükelçini sınır dışı edeceğim dersen Libya böyle bir duruma boyun eğmez. Adam gibi isteselerdi Libya da verirdi biz de verirdik.

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