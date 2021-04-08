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ÇAVUŞOĞLU, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC'de Kovid-19 salgını dolayısıyla sıkıntı yaşayan çiftçilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik adımları ele aldı.

08 Nisan 2021 Perşembe 11:14
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ÇAVUŞOĞLU, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ve KKTC arasında toprak ürünleri alanında muadil şirketlerin iş birliği, arpa, buğday ve diğer yem hammaddelerinin uygun şekilde tedariki ve KKTC'deki üretim fazlası 350 ton çiğ sütün Türkiye'de değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'den KKTC'ye taşınan 70 milyon metreküp içme suyunun Geçitköy Barajı'yla tarım alanlarında da kullanımı için atılacak adımların değerlendirildiği görüşmede, Mesarya ve Güzelyurt ovalarının sulanmasına ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler:
TarımFuat OktayNazım ÇavuşoğluKoronavirüsCoronavirüs
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