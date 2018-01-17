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Çavuşoğlu: "UBP, her partiyle hükümet kurabilir"

BRT’de yayınlanan Gündem Artı Programı’na konuk olan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 18:51
Çavuşoğlu: "UBP, her partiyle hükümet kurabilir"
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu herhangi bir parti veya kişi ile hükümet kurmam demenin ‘benden olmayanı hiçe sayarım’ anlamına geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin halkı temsil etmek için meclise giren her partiyle hükümet kurabileceğini söyledi.

BRT’de yayınlanan Gündem Artı Programı’na konuk olan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Çavuşoğlu, yeni seçim modelinde oy kullanma noktasında bazı sıkıntılar bulunduğunu ayrıca yeni modelin anlatılması ve anlaşılmasında bazı eksiklikler olduğuna dikkati çekerek halkın çoğunluğunun sandığa gittiğini ve halkın iradesinin sandığa yansıdığını söyledi.

Çavuşoğlu halkın kendini temsil etmesi için tayin ettiği kişiyi dışlamanın doğru bir yaklaşım olmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, herhangi bir parti veya kişi ile hükümet kurmam demenin ‘benden olmayanı hiçe sayarım’anlamına geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu ‘21 milletvekili çıkaran bir partiyi siz ötekileştiremezsiniz. Siz bu halkı hükümetsiz bırakma seçeneğine sahip değilsiniz. Seçimler sizin istediğiniz doğrultuda sonuç vermez halkın istediği doğrultuda sonuç verir halkın iradesine saygı duymanız gerekir’ diye konuştu.

Hükümet modelleri ile ilgili olarak ise Bakan Çavuşoğlu,UBP açısından 26’yı bulan ve geçen modellerin bir hükümet modeli olduğunu belirtti ve hiç bir olasılığın göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu ‘Halkı temsil etmek için meclise giren her parti ile hükümet kurarız’ dedi.

UBP Genel Başkanı’nın yer almayacağı bir hükümet modelinin ise söz konusu olmadığını belirten Çavuşoğlu bunun siyaseten büyük bir nezaketsizlik olduğunu söyledi.

Bir parti başkanın hükümette yer alıp almayacağına hiçbir parti başkanının veya parti sözcüsünün haddi olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu kimsenin bu yönde öneride dahi bulunmaması gerektiğini söyledi.

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Vatandaş 2018-01-17 21:11:08

Yetmedi mi bu ülkeye verdiğiniz zarar. Sizi istemiyoruz. `, % 35’ten büyüktür.

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