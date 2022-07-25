Çavuşoğlu yarın Ankara’ya gidiyor

Çavuşoğlu, iki günlük ziyareti kapsamında, Yüksek öğrenimle ilgili GCE ve A-Level ile TC Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM yetkilileri, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ziyaretler yapacağını kaydetti. Çavuşoğlu, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin TEKNOFEST’te “İlke” isimli elektrikli araçla elde ettikleri iki birincilik ödülünü de değerlendirerek, bu başarıda imzası olan tüm öğretmen, idareci ve öğrencileri sevgi ve saygıyla alkışladığını kaydetti. Çavuşoğlu, “Hazırlık aşamasında kendilerini ziyaret etmiştim, çok motiveydiler. Bir başarı geleceği belliydi. İnandılar, çalıştılar ve başardılar.

TEKNOFEST Meslek Liseleri’nin de yarıştığı çok geniş çaplı bir festivaldir.Tüm meslek liselerini geride bırakarak, takım olarak iki birincilik aldık. En iyi performans ve ön video da birincilik aldık. Eğitim camiamızda büyük bir moral oldu. Umut ederim ki gelecek yıl çok daha iyi, insanlığa faydası olacak, modellerle arayışlarla araştırmalarla öğrencilerimiz yola devam edecek” dedi.

Müteahhitlerin ihlaleler katılımı ile ilgili bir soru üzerinde ise Çavuşoğlu “Maalesef şu anda istediğimiz seviyede değil, küçük küçük ihalelere katılmaya başladılar. Ama büyük ihalelerimiz, halen beklemede süreç içerisindedir. Eğitimi bu eylemlerin dışında tutmalarını rica ettik. Kaybedecek zamanımız kalmadı. Sorun daha tam anlamıyla çözülmemiştir. Birim fiyatları yenilendi önümüzdeki ihaleleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Yüksek öğrenimle ilgili olarak ise ÖSYM’nin sayfasını kişisel kullanıma açık olduğunu toplu başarı listesinin ellerine ulaşmadığını yarın Ankara ziyaretinde bu merkezlerle de görüşmeler yapacağını ve verilere ulaşabileceğini kaydetti. Çavuşoğlu, üniversitelerin kontenjan sayıları ile ilgili de açıklamalarda bulunarak “Biz göreve geldiğimizde bayağı aşağıya çekilmişti, bir önceki yılın neredeyse yarı yarıya oranında YÖK’ün bunu düzelttiğini ve şu anda üniversitelerimizin kontenjan sayısı bir önceki seneye göre, %11’den fazla bir noktaya getirildi umut ederim ki öğrenci sayısı anlamında iyi bir yıl olacaktır” dedi.