Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
Ev partisinde kadına zorla tecavüz!
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Flaş Haber
Trafiğe bir can daha!
Kapat

Çavuşoğlu yarın Ankara’ya gidiyor

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu yarın Ankara’ya gidiyor.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:28
103 Okunma
Çavuşoğlu yarın Ankara’ya gidiyor
banner48

Çavuşoğlu, iki günlük ziyareti kapsamında, Yüksek öğrenimle ilgili GCE ve A-Level ile TC Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM yetkilileri, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ziyaretler yapacağını kaydetti. Çavuşoğlu, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin TEKNOFEST’te “İlke” isimli elektrikli araçla elde ettikleri iki birincilik ödülünü de değerlendirerek, bu başarıda imzası olan tüm öğretmen, idareci ve öğrencileri sevgi ve saygıyla alkışladığını kaydetti. Çavuşoğlu, “Hazırlık aşamasında kendilerini ziyaret etmiştim, çok motiveydiler. Bir başarı geleceği belliydi. İnandılar, çalıştılar ve başardılar.

TEKNOFEST Meslek Liseleri’nin de yarıştığı çok geniş çaplı bir festivaldir.Tüm meslek liselerini geride bırakarak, takım olarak iki birincilik aldık. En iyi performans ve ön video da birincilik aldık. Eğitim camiamızda büyük bir moral oldu. Umut ederim ki gelecek yıl çok daha iyi, insanlığa faydası olacak, modellerle arayışlarla araştırmalarla öğrencilerimiz yola devam edecek” dedi.

Müteahhitlerin ihlaleler katılımı ile ilgili bir soru üzerinde ise Çavuşoğlu “Maalesef şu anda istediğimiz seviyede değil, küçük küçük ihalelere katılmaya başladılar. Ama büyük ihalelerimiz, halen beklemede süreç içerisindedir. Eğitimi bu eylemlerin dışında tutmalarını rica ettik. Kaybedecek zamanımız kalmadı. Sorun daha tam anlamıyla çözülmemiştir. Birim fiyatları yenilendi önümüzdeki ihaleleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Yüksek öğrenimle ilgili olarak ise ÖSYM’nin sayfasını kişisel kullanıma açık olduğunu toplu başarı listesinin ellerine ulaşmadığını yarın Ankara ziyaretinde bu merkezlerle de görüşmeler yapacağını ve verilere ulaşabileceğini kaydetti. Çavuşoğlu, üniversitelerin kontenjan sayıları ile ilgili de açıklamalarda bulunarak “Biz göreve geldiğimizde bayağı aşağıya çekilmişti, bir önceki yılın neredeyse yarı yarıya oranında YÖK’ün bunu düzelttiğini ve şu anda üniversitelerimizin kontenjan sayısı bir önceki seneye göre, %11’den fazla bir noktaya getirildi umut ederim ki öğrenci sayısı anlamında iyi bir yıl olacaktır” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maviş: “Kimsenin ekmeğine ve emeğine göz koyamazsınız”
Maviş: “Kimsenin ekmeğine ve emeğine göz koyamazsınız”
Töre: "Kıbrıslı diye bir millet yoktur"
Töre: "Kıbrıslı diye bir millet yoktur"
Özkıraç'tan sert açıklama!
Özkıraç'tan sert açıklama!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim