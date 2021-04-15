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Çavuşoğlu yarın KKTC'de temaslarda bulunacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere yarın KKTC'ye geliyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 18:55
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Çavuşoğlu yarın KKTC'de temaslarda bulunacak

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşecek, siyasi parti başkanlarının da yer alacağı çalışma toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ortak basın toplantısı da düzenleyecek.

Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın saat 13.30’da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşecek, saat 14.30’da da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis’te temsil edilen siyasi parti liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek çalışma toplantısına da katılacak. Toplantı saat 16.00’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun düzenleyeceği ortak basın toplantısı ise 18.00’de olacak.

Çavuşoğlu’nun KKTC’ye bu akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu
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