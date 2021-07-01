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Çavuşoğlu, YÖDAK'a ziyarette bulundu.

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Çavuşoğlu’nu kapıda karşıladı.

01 Temmuz 2021 Perşembe 18:30
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Çavuşoğlu, YÖDAK'a ziyarette bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’na (YÖDAK) ziyarette bulundu.
Çavuşoğlu’na, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da eşlik etti.
YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, Çavuşoğlu’nu kapıda karşıladı. 
Basının sadece girişte görüntü almasına imkan verildi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
YÖDAK Başkanı Turgay Avcı
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