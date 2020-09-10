Çavuşoğlu:Bu sene Kolej sınavları konusunda sınavsız kolej görüşlerini dinleyip, değerlendirme yapacağım

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kanal T’de Didem Gürses’in hazırlayıp sunduğu 'Politik Duruş' programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, sendikaların açıklamaları, online eğitim, 1 Ekim’den sonra eğitimde alınacak kararlar ve yüksek öğrenimle ilgili soruları yanıtladı.

“SENDİKA TEMSİLCİLERİ MADEM BU KADAR SİYASETE GİRMEK İSTİYORLAR BİR PARTİDEN ADAY OLSUNLAR VE YÜCE FİKİRLERİNİ PAYLAŞSINLAR“

Sendikaların açıklamalarına değinen Çavuşoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Daha önce okulların açılıp açılmaması yönünde kararlar tartışıldığında sendikalar beni özel dershanelerle işbirliği yapmakla suçladı, 1 Eylül’de Bakanlar Kurulunda ilkokul 2’ye kadar olan sınıfları 7 Eylül’de açma kararı sonrası bu sefer de özel okullarla işbirliği içinde olduğumu söylemeye başladılar. Son olarak ise niye okulları kapatmıyoruz diye eylem yaptılar.

Eğitimde siyaset yapmamanın doğru olduğunu her zaman söyleyen biri olarak maalesef görevi eğitim vermek olanlar, bizden daha fazla siyaset yapıyorlar. Sendika temsilcileri madem bu kadar siyasete girmek istiyorlar bir partiden aday olsunlar ve yüce fikirlerini paylaşsınlar.

“HER AÇIKLAMANIN TERSİNİ YAPMAK, TOPLUMDA PRİM YAPMIYOR”

Bu ülkedeki hiçbir partinin halka iyi hizmet verdiğini düşünmüyorlarsa bir parti kursunlar ve aday olsunlar. Her açıklamanın tersini yapmak toplumda pirim yapmıyor. Son 15-20 gündür yaptıkları açıklamalarına bakacak olursak bu net olarak görürüz. “

“ÜLKEMİZDE BİRÇOK KARAR BİLİMSEL ZEMİNLE, SOSYAL MEDYA ZEMİNİ ARASINDA GİDİP GELİYOR”

Bakan Çavuşoğlu, 1 Ekim tarihine kadar tüm eğitim kurumlarının eğitime ara vermesi kararını da değerlendirerek, “Güney Kıbrıs vakaların en yoğun olduğu zamanda eğitimi açmayı denedi. Dünyanın birçok yerinde eğitim yapılıyor. Önümüzdeki hafta Güney’de tam zamanlı dönüşümsüz eğitim açılıyor. Biz okulları dönüşümlü açmak için öğretmenlerimiz ve yetkililerle gerekli tüm alt yapıyı oluşturduk.” dedi ve ekledi:

“Ancak ülkemizde birçok karar bilimsel zeminle, sosyal medya zemini arasında gidip geliyor. Bizim, okulları ilkokulu 2 ‘ye kadar açmamızda bilimsel bir zemin vardı ancak son 3 gün içerisinde artan vakaların ardından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’ndan durumu kontrol altına alabilmek ve riski arttırmamak adına okulların açılmasının bir süre ertelenmesi kararı çıktı. Biz çıkan karara saygı gösterdik. Bizim inadımız sadece toplumun menfaatidir. Sağlık Bakanlığı’nın bu kararına saygı duyduk.”

“YENİ EĞİTİM MODELİNDE DÜNYAYA UYUM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Yeni eğitim modelinde dünyaya uyum sağlamaya çalıştıklarını da belirten Çavuşoğlu, bazı öğretmenlerin “online eğitim bizim görevimiz değildir” ifadesinde bulunduklarını kaydederek, bu konuda görev yetki ve sorumlulukları dahilinde, amiri tarafından verilen işmi yapmayanlarla ilgili gerekli adımları atacaklarına dikkat çekti.

“ONLİNE EĞİTİMLE İLGİLİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR, BU KONUDA SEFERBERLİK HALİNDEYİZ”

Online eğitim konusunda, maddi eksikliklerinden dolayı eğitim almakta zorluk çeken öğrencilerin okullarındaki imkanları, yetkililerin denetimi altında kullanmaları için talimat verdiğini sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, “Pandemi dünyaya yeni bir sistem getirdi. Online eğitimle ilgili eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm dünyada yeni geçilen bu sistemde eksiklikler var. Eğitim Bakanlığı ile bu konuda seferberlik halindeyiz.” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu ayrıca 1 Ekim’de okulların açılması konusunda şu anda bir yanıt veremeyeceğini belirterek, bu konuda telafi programlarının hazırlanacağının altını çizdi.

“BU SENE KOLEJ SINAVLARI KONUSUNDA SINAVSIZ KOLEJ GÖRÜŞLERİNİ DİNLEYİP, DEĞERLENDİRME YAPACAĞIM “

Çavuşoğlu, kolej sınavlarıyla ilgili gelen soru üzerine “Bu sene Kolej sınavları konusunda sınavsız koleje giriş olup olmayacağı ile ilgili ise gerek ilköğretim sendikasını dinleyerek, gerekse uzmanların görüşlerini alarak değerlendirme yapacağım” dedi.

“ÖĞRENCİLER PCR YA DA KARANTİNA ÜCRETİ ÖDEMEYECEK”

Üniversitelerin açılması konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu, “Geldiğimiz aşamada öğrencilerin seyahat etme gibi konularda sıkıntı yaşayacağı bir dönemdeyiz. Bu kapanma güdüsü bizi üniversitelerle ilgili yeni kararlar alma yoluna sokacaktır. Mutlaka üniversitler açılacak yüz yüze mi online bir sistemde mi olacak Sağlık Bakanlığı ile karar vereceğiz.

Öğrenciler PCR ya da karantina ücreti ödemyeceklerdir. Tüm sıkıntılara rağmen geçen yılın aynı dönemine göre kayıt oranları çok daha yüksek. Önümüzdeki ek yerleştirme olan bir hafta burada gelişleri durdurma gibi kararlar aldık. Bu maalesef olumlu olmayacaktır.”