Çekler için ikinci ibraz süresi 27 güne çıkartıldı

Hükümet kovid-19 salgını ile mücadele nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine ekonomi dünyasında yaşanan sıkıntıların aşılması için yaptığı çalışmaları bugün de sürdü.

Başbakan Ersan Saner başkanlığında bugün yapılan toplantıda yetersiz bakiye-tekrar ibraz mührü basılmış ve veya ilk ibrazı yapılacak çekler için ikinci ibraz süresinin 27 güne çıkarılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, işveren prim desteğinden yararlanabilmek için 15 Şubat’ta yapılması gereken Sosyal Sigorta prim ödemelerinin 18 Şubat’a kadar ötelenmesi de karara bağlandı.

Başbakan Ersan Saner, “ vatandaşın, iş insanlarını ve sektörlerin yaşadıkları tüm sorunları bildiklerini ve eldeki tüm imkanları kullanarak bunları aşmak için çalıştıklarını vurguladı.

Saner, “ Kıbrıs Türk Halkı’nın el birliği ve Türkiye’nin desteği ile en az sıkıntı ile salgın sürecini geride bırakarak, çok daha iyi bir geleceğe emin adımlarla yürüyeceğinden kimsesinin bir endişesi olmamasını” istedi.

Başbakan Ersan başkanlığında bugün yapılan ve çeklerle sigorta primlerinin ele alındığı toplantıya, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ile Maliye Bakanlığı Müsteşarları Cengiz Çoli ile Özdemir Kalkan katıldılar.

Söz konusu toplantıda şu kararlar alındı:

1-Poliçeler Yasası uyarınca “yetersiz bakiye-tekrar ibraz edilmesi’’ mührü basılmış ve/veya ilk ibrazı yapılacak çekler için daha önce 15 iş günü olup, 22 iş gününe çıkarılmış olan ikinci ibraz süresi 27 iş gününe çıkarılacaktır. Bu uygulamadan karşılıksız mührü basılmamış tüm çekler yararlanacaktır.

2- 15-26 Şubat 2021 tarihleri arasında(her iki tarih de dahil )ibraz edilecek çeklere ‘’yetersiz bakiye tekrar ibraz edilmesi’’ mührü yerine geçecek olan COVİD-19 mührü basılacaktır.

3-Bankalardaki kredilerin yapılandırılması için düzenlenecek sözleşmelerden 2021 yılı sonuna kadar pul vergisi alınmayacaktır.

4- İşveren prim desteğinden yararlanabilmek için 15 Şubat 2021 tarihinde yapılması gereken Sosyal Sigorta Prim Ödemeleri 18 Şubat 2021 tarihine ötelenmiştir.

Başbakan Ersan Saner toplantı sonrasında yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“ Tüm dünyada olduğu gibi kovid-19 salgını nedeniyle bizler de kısmi ve tam sokağa çıkma yasakları uygulamak durumunda kaldık.

Hükümet olarak sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine ekonomi dünyamızda yaşanan sıkıntıların aşılması için yaptığımız çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın, sektörlerin yaşadıkları tüm sorunları iyi biliyoruz ve elimizdeki tüm imkanları kullanarak bunları aşmak için çalışıyoruz.

Bizim için her vatandaşımız, her sektörümüz ve tüm kesimlerimiz ayı değerdedir, herkese en iyi hizmeti vermek başlıca görevimizdir.

Halkımızla el birliği yaparak Türkiye’nin desteğinin alarak bu süreci en az sıkıntı ile geride bırakarak, çok daha iyi bir geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz.

Bundan kimsenin endişesi olmasın.

Lütfen alınan kararlara ve salgınla mücadele için ortaya konulan kurallara uyalım.”