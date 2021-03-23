ÇELEBİ: “EKONOMİDE GÜVEN ÇOK ÖNEMLİDİR”

GÜNDEM KIBRIS

Dövizdeki yükselişi ekonomide bir darbe olarak yorumlayan Çelebi, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 18 Mart’ta beklentilerin üzerinde 200 puan, yüzde 17’den 19’a artırmasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alındı. Dört buçuk aylık görev süresinin ardından Naci Ağbal’ın yerine ise yine eski AKP milletvekili olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Bu gelişmelerin ardından doların ateşi bir kez daha yükseldi. Asya piyasalarında dün gece ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş gösterdi. Yeni haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişiklik kararının ardından sert düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da işlemlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Endeks de işlemlere aranın ardından tekrar başlandı. Düşüşün yüzde 7 olmasıyla ikinci devre kesici sistemi devreye girdi. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkışması da bunu etkiledi. Bu dış dünyaya çok negatif bir enerji verdi. Ekonomide güven çok önemlidir. Esas hedef TL’nin değer kazanmasıdır. Bu da güvenle olur” dedi.