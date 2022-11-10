Çeler: “Eğitime hak ettiği desteği vereceğiz”

Zeki Çeler, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada eğitimine ilk başladığı doğup büyüdüğü Karaoğlanoğlu’ndaki ilkokulunu ekibiyle ziyaret ettiğini belirterek, okulun sorunlarını dinleyerek, projelerinden bahsettiğini söyledi.

Okuldaki öğretmenler arasında kendisini okutan öğretmenlerin yanında birlikte aynı sıraları paylaştığı bazı arkadaşlarını gördüğünü anlatan Çeler, geçmişte folklor eğitmenliklerini yaptığı bazı öğrencilerini okulda öğretmen olarak bulduğunu kaydetti.



Okullardaki yapısal sorunların büyük olduğunu aktaran Çeler, okullara ayrılması gereken bütçenin yetersiz kaldığını vurguladı.

Okul müdürü ve öğretmenlerin vazifeleri olmadığı halde okul

tamiratlarına yardım toplamakla mücadele ettiğini anlatan Çeler, “Bilinmesini isterim ki; göreve geldiğimiz zaman, belediye bütçesinden bölge okullarının payına düşen kısmı yetki alanımız dahilinde bulunan okullarımızın standartlarını geliştirmek için harcayacağız. Öğretmenlerimize ve okuldaki emekçilere, bizi samimi karşıladıklarından ötürü çok teşekkür ederim”ifadelerini kullandı.