Çelik: "Sonuç, bir anomali göstergesidir"

Psikolog Şerife Çelik, 2017 Erken Genel Seçimlerini Yeni Bakış'tan Özlem Çimendal'ın haberinde değerlendirdi. Halkın neredeyse %30’unun seçimlere katılmamasının sürpriz olmadığını dile getiren Çelik, toplumda genel anlamda hakim olan bıkkınlık havasının siyasette de kendini açıkça gösterdiğine dikkat çekti.

"Sandıklara boykot sürpriz değil"

Halkın sandıklara karşı gerçekleştirdiği boykot hareketi ve yüzdeliğinin şaşkınlık yaratmadığına dikkat çeken Çelik, “Daha önceki birçok ifademde de dile getirdiğim gibi toplumda bir bıkkınlık söz konusu” şeklinde konuştu. Çelik, toplumun genel anlamda bir kayıtsızlık ve usanmışlık sarmalında olduğuna değindi.

"Toplum siyasi hırpalanmışlık ve bıkkınlık yaşıyor"

Kıbrıs Türk toplumunu siyasi hırpalanmışlık içerisinde gelecekte nelerin beklediğinden çok, nasıl bu hale gelindiğinin kökenine inilmesi gerektiğini savunan Çelik, “Toplumu gelecekte nelerin beklediğinden çok ilk başta nasıl bu hale gelindi noktasını irdelemek en doğrusu ki bunu hep yaptık konuştuk söyledik, haykırdık” dedi.

Çelik, toplumun şikayetçi olduğu noktanın ve ortamın dışına çıkamadığına ve bunun da sebeplerine de dikkat çekerek, önemli olanın bunları göz önünde bulundurmak olduğunun altını çizdi.

"Toplum, bir kısır döngüde ve fanusun içinde dönüp duruyor"

Seçim sonuçlarının, halkın beklentileri, eleştiri ve şikayetleri ile örtüşmediğine işaret eden Çelik, “Karşılaşılan tablo, toplumun büyük kesiminin Öğrenilmiş Çaresizlik içerisinde bir kısır döngü ile fanusun içerisinde dönmesidir” dedi. Çelik, toplumun bıkkınlık ve inancını yitirme noktasında bir umutsuzluğa sürüklendiğine değindi.

"Toplumda, sonucun değişmeyeceğine olan inanç, ciddi boyuta ulaşıyor"

Öğrenilmiş Çaresizliğin sözlük anlamı ile organizmanın yani (canlıların) göstermiş olduğu tepkilerin sonuca ulaşmaması durumunda, sonucu değiştiremeyeceğine karşı oluşan inanç olduğuna vurgu yapan Çelik, “Tam da seçim öncesi, seçim süreci ve seçimde sergilenen hareket ve sonrasındaki eleştirilerin toplamı ve yapılan eleştirilerde bile yeni bir görüşün mevcut olmaması biraz önce bahsettiğim fanus kavramı ile bağdaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

"Toplumun kendisini de eleştirmesi gerekiyor"

Toplumun artık kendine birtakım eleştiriler yöneltmesi gerektiğine işaret eden Çelik, şikayetçi olunan konular ve sorunun kaynağı ile neden bu sorunların düzelmediği noktasındaki yapıcı tartışmaların toplum bireylerinin de sorunun farkındalığına ciddi eğilmesini sağlayacağının altını çizdi.

"İradeye müdahale düşüncesi olumsuzluk pompalıyor"

Son dönemlerde ciddi tartışmalara da neden olan vatandaşlıkların da toplumun her alanında birtakım değişiklikleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Çelik, “Oy uğruna vatandaş yapılan insanların bu gün mecliste söz hakkı olduğu bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır” şeklinde konuşarak, bunun da toplumun genelinin bakış açısının ve iradesine müdahale noktasında birtakım tedirginlikler yaşamasına sebebiyet verebileceğine değindi.

"Kıbrıs Türk toplumu bir bocalamanın içerisinde"

Seçim sonuçlarının birçok farklı yönden değerlendirilebileceğinin de altını çizen Çelik, gerek koalisyon hükümetleri, gerek sandığı boykot edenlerin memnuniyetsizlikleri gerekse erken seçim olasılığını düşünenlerin varlığına dikkat çekerek, toplumun da hala kafasının karışık olduğu noktalar olduğuna dikkat çekti.

"Toplum kendisini çıkmazda hissediyor"

Ülkede şu an için ciddi şekilde düşünülmesi gereken ve önemli olan başka bir sorun olduğuna dikkat çeken Çelik, bunun da toplumun hissettiği “çıkmazlık” olgusu olduğunu söyledi. Çelik, “Bundan sonrası için önemli olan bir şey var ki bu da toplumdaki bireylerin geldiği çıkmaz yol. Daha ne kadar duvara toslanacağının bir garantisi olmadığı gibi, belirsizlik hissini de günden güne artırmaktadır bu durum” ifadelerini kullandı.

“Sonuç, bir anomali göstergesidir”

Ülkede şu anda “kim kime dum duma” gibi bir durumun olduğuna işaret eden Çelik, sonucun yine halkın takdiri olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Öncelikle tüm siyasi partilerin mücadelesi ve takdiri halkındı. O sebeple saygı duymak kaydı ile aslında alınmış bu kararın bir anomali göstergesi olduğu da çok açıktı.”

“Hem iktidardan hem de muhalefetten bıkanlar arada sıkıştı”

Toplumda hem iktidardan hem de muhalefetten bıkanların başka bir seçenek aradığının altını çizen Çelik, bazı seçmenin bu süre zarfında araya sıkıştığını ve ne yapacağını bilemediğini, bazı seçmenin ise boykot ettiğini, bazısının da son güne kadar hala nasıl oy kullanacağını hala bilmediğini söyledi. Çelik, “Bu da bariz şekilde önce toplumdaki bireylerin yıpranmışlığının, daha sonra da sosyolojik açıdan yıpranmışlığın bozulmuşluğun bir göstergesi olmuştur” dedi.