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Çelişkili ifadeleri araştırılacak

Karaoğlanoğlu’nda bir şirkete girerek 10 bin TL değerindeki iş aletlerini çaldığı iddia edilen İ.A. isimli genç, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

04 Eylül 2018 Salı 09:28
Çelişkili ifadeleri araştırılacak

Havadis'ten Devrim DEMİR'in haberine göre,   Girne-Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’nde faaliyette olan alüminyum şirketi bayram tatilinde soyuldu.

Polise yapılan şikayetin ardından temin edilen görgü tanığının ifadesi doğrultusunda, dükkana girdiği iddia edilen İ.A., isimli kişi önceki gün Haspolat’ta tespit edilerek tutuklandı.

Polise bir çok çelişkili ifadeler veren İ.A., dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

10 bin TL’lik iş makinesi kayıp

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Fatih Burhan Gezer, zanlı İ.A.’nın “sirkat” ve “ambar açma” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Fatih Burhan Gezer, 28 Ağustos tarihinde yapılan şikâyet üzerine, 20-27 Ağustos tarihlerinde Karaoğlanoğlu sanayi bölgesinde alüminyum şirketinde hırsızlık meydana geldiğini söyledi.

Gezer, şirketin ambar kısmında toplam değerleri 10 bin TL olan iş makinelerinin çalındığını tespit ettiklerini ve soruşturma başlattıklarını kaydetti.

Görgü tanığının ifadesi ile tutuklandı

Görgü tanığının verdiği ifadede, zanlı İ.A.,’nın bölgede aracı ile görüldüğünü kaydeden Gezer, zanlının Haspolat’ta tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Zanlıdan yapılan ilk sorgulamada, aracı ile Girne bölgesine hiç gitmediği yönünde ifade verdiğini kaydeden polis, zanlının yeniden ifade vererek bayramın üçüncü günü arkadaşı ile Girne’de gezdiği yönünde ekleme yaptığını kaydetti.

Telefon dökümleri incelenecek

Zanlının çelişkili beyanlarda bulunduğunu kaydeden polis memuru, zanlıya ait cep telefonunun PGM DATA inceleme şubesine gönderildiğini ve dökümlerin henüz ellerine geçmediğini söyledi.

Gezer, soruşturmanın selameti için zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep ederken, mahkeme zanlının 2 gün süreyle tutukluluğuna emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
KaraoğlanoğluHaberKKTCHırsızlık
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nnn 2018-09-04 10:57:33

p.in memlekette uyuşturucu ile yakalanın yüzünü gizlerler, ama görgü tanığı ifadesi ile (belki görgü tanığının bu adamla bir husumeti var ve iftira attı) iddia üzerine tutuklanan adamın resmini açık açık verirsiniz.... siz gazeteci değil bilmem.......

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