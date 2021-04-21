Cenevre’deki toplantı programı kesinleşti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, nisan ayı sonunda Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmi Kıbrıs toplantısında tarafları “aktif bir şekilde” dinleyeceği ve tarafların tutumlarına açıklık getirmelerini talep edeceği öğrenildi.

BM Genel Sekreteri Guterres’in, Türk tarafının önerisiyle, taraflar arasında ortak zemin olup olmadığını tespit etmek amacıyla, BM’nin iyi niyet misyonu çerçevesinde Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği 5+BM gayriresmi toplantısının detayları ve programı kesinleşti.

Toplantının ilk gününde BM Genel Sekreteri, iki toplum lideri ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yapacak ve ardından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda kişinin katılacağı bir açılış resepsiyonu verecek.

Toplantının ikinci günü tüm tarafların bir araya gelmesiyle başlayacak ve ardından BM Genel Sekreteri Guterres, gün boyunca tüm taraflar ile ayrı ayrı bir dizi ikili görüşmeler yapacak. İkinci gün akşam yemeği ile sona erecek.

Toplantının üçüncü günü ikili görüşmelerin devam etmesi ve ayrıca Genel Sekreter’in, iki toplum lideri ile üçlü bir görüşme yapması planlanıyor.

BM Genel Sekreteri Guterres’in toplantıların yapıcı geçmesi halinde Cenevre’de daha uzun süre kalmaya hazır olduğu ve üç gün sürmesi beklenen Cenevre toplantısının uzayabileceği de öğrenildi.

BM Genel Sekreteri’nin, Cenevre toplantısının sona ermesinin ardından ortak bildiri yayınlaması bekleniyor.