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CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI

Geçitkale’de bu sabah meydana gelen aile faciasına ilişkin polis soruşturması titizlikle sürdürülüyor. Cep telefonlarında yapılan incelemelerden dikkat çeken sonuçlar çıkarken, balistik ve otopsi sonuçlarının, olayla ilgili gelişmeler yaşanmasına neden olacağı tahmin ediliyor.

08 Ocak 2021 Cuma 13:47
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CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI

Geçitkale’de bugün saat 03.30 sıralarında meydana gelen; anne, baba ve bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan cinayete ilişkin polis ekiplerinin soruşturması derinleşerek sürüyor…

Çobanoğlu ailesinden hayatta kalan tek fert, 18 yaşındaki Eral Çobanoğlu’nun polisteki sorgusu tamamlandı, ardından sağlık kontrolü amacıyla hastaneye götürüldü.

Eralp Çobanoğlu, hastanedeki kontrolün ardından yeniden Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.

Polisin titiz bir şekilde sürdürdüğü soruşturmada, balistik raporun acilen çıkması bekleniyor.

Elde edilen bilgilere göre 18 yaşındaki Eralp Çobanoğlu’nun elinden de inceleme yapmak üzere swap örnekleri alındı.

Öte yandan Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde, İbrahim Çobanoğlu, Bengü Çobanoğlu ve Çınar Çobanoğlu’nun otopsileri sürüyor.

Çıkacak otopsi sonucuna göre, olayla ilgili gelişmeler yaşanması bekleniyor.

CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI… “ERALP’IN MESAJLARI ŞİKAYET YÖNÜNDE”

Öte yandan aile bireylerinin tümünün cep telefonları incelemeye alındı.

Ulaşılan bilgilere göre, ailenin hayatta kalan tek ferdi Eralp Çobanoğlu’nun, saat 02.30’a kadar bir arkadaşıyla mesajlaştı.

Polis kaynakları, mesajların detayına ilişkin bilgi aktarmazken, mesajların “şikayet yönünde” olduğu öğrenildi.

NADİRE BAHADİ / KIBRIS POSTASI

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