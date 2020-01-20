Ceren Özdemir davasında karar

Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve iki polis memurunu yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Arduç ile ilgili hazırlanan iddianamede 'indirimsiz' 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi yer alıyor.

Sanık 22 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkarak 'akli dengesinin yerinde olmadığı' savunmasını yapmış mahkemede heyeti ise Van Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vermişti.

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi.

Yapılan muayenede Arduç'un akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi. Sanığın ısrarlı bir şekilde hastanede tedavi olma isteği de mahkemede oy birliği ile reddedildi.



Ceren Özdemir'in avukatı, zanlıya cezaevinden firar ettikten sonra berbere gidip otelde kaldığını belirterek parayı nereden bulduğunu sordu. Sanık Özgür Arduç ise bu soruya yanıtsız kaldı.



Ceren Özdemir'in anne ve babası da mahkemede bulunuyor. Söz veren anne ve baba Özdemir, zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



Mahkemede bugün nihai bir karar bekleniyor.

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüreren Özgür Arduç ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık için "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Hakkında hazırlanan ikinci iddianame için, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan, Arduç 10 Şubat'ta tekrar hakim karşısına çıkacak.

Cinayet 3 Aralık'ta Ordu'nun Altınordu ilçesinde işlendi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir bale kursu çıkışı evine doğru yürüyordu.

Binaya girdiği sırada Özgür Arduç tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 20 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Cinayetten 3 gün sonra bir esnafın dikkati sayesinde yakalanan Arduç, operasyon sırasında iki polisi de bıçakla yaraladı.



Saldırgan Ceren'i tanımadığını ve güçsüz gördüğü için öldürdüğünü itiraf etti. Arduç, tutuklu olduğu Van cezaevindeki tek kişilik hücrede intihara teşebbüs etti.

Sanık tedavisinin ardından taburcu edildi.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Arduç için iki ayrı iddianame hazırladı. Arduç hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasi istendi. Ayrıca sanığa verilecek cezada indirim uygulanmaması talep edildi.



Ceren Özdemir'in katil zanlısı "Canavarca hisle kasten öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla yargılanıyor.



AKLİ DENGESİNİN OLMADIĞI İDDİASI

Tutuklu sanık Arduç 23 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olmadığı söyledi. Ancak kontrollerde akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.



Davanın ikinci duruşmasına Özgür Arduç Van'daki cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katılacak. Özdemir ailesinin avukatlığını Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz yapacak.