Ceset Avcı’ya ait

Yenierenköy sahilinde 11 gün önce bulunan cesedin, Mersin’de arkadaşıyla birlikte balık tutmak isterken kayıktan denize düşüp kaybolan bekçi Oktay Avcı’ya ait olduğu tespit edildi.

32 yaşındaki Oktay Avcı, Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Ocak’ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış ancak daha sonra Avcı’dan haber alınamamıştı.

DNA TESTİ SONUÇLANDI

10 Şubat Pazartesi günü sabah saat 09.30 sıralarında Yenierenköy’de tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş vaziyette bir erkek cesedi bulunmuştu. Olaydan 32 gün sonra sahile vuran erkek cesedinin, Oktay Avcı’ya ait olduğu şüphesi üzerine Avcı’nın babası İbrahim Avcı, kardeşi, amcası ve arkadaşlarıyla teşhis için bölgeye gitmişti.

Otopsi işleminde cesetten alınan DNA örnekleri ile Avcı ailesinden alınan DNA örnekleri uyuştu ve DNA testi sonucunda cesedin bekçi Oktay Avcı’ya ait olduğu belirlendi. Oktay Avcı’nın cesedi ailesine teslim edildikten sonra Türkiye’ye götürülerek Tarsus’ta toprağa verilecek.

AİLE CENAZEYİ TESLİM ALACAK

Oktay Avcı’nın babası İbrahim Avcı, , 11 Şubat’ta bulunan erkek cesedinin oğluna ait olabileceği bilgisi üzerine KKTC’ye geldiğini ve teşhiste bulunduğunu söyledi. Cesedin kesin kimlik tespiti için kan örneği verdiğini anlatan Avcı, “Bugün bana gelen haberde yapılan DNA testi sonucunda cesedin oğluma ait olduğunu bildirdiler. Bugün KKTC’ye gideceğim. Yapılacak işlemlerinin ardından cenazemizi alacağız.” dedi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Avcı ve arkadaşı bekçi Ömer Özer, 11 Ocak’ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış, Özer’in cansız bedeni 16 Ocak’ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.