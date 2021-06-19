Çevre Mühendisleri Odası’ndan verilen bilgiye göre, Nilden Bektaş Erhürman’ın görevden ayrılması nedeniyle Çevre Mühendisleri Odası 1. Olağanüstü Genel Kurulu dün gerçekleştirildi.
Birlik konferans salonunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Oda Başkanlığı’na oybirliği ile Cemaliye Özverel Ekinci getirildi
Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı’na Cemaliye Özverel Ekinci Seçildi
Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı’na Cemaliye Özverel Ekinci seçildi.
19 Haziran 2021 Cumartesi 10:37
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Çevre Mühendisleri Odası’ndan verilen bilgiye göre, Nilden Bektaş Erhürman’ın görevden ayrılması nedeniyle Çevre Mühendisleri Odası 1. Olağanüstü Genel Kurulu dün gerçekleştirildi.