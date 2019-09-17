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Çevre yolundaki yağmursuyu giderleri temizleniyor

17 Eylül 2019 Salı 16:42
Çevre yolundaki yağmursuyu giderleri temizleniyor

Girne Belediyesi, Karayolları Dairesi sorumluluğunda olan ancak imkansızlıklar nedeniyle temizliği yapılamayan Alsancak ile Girne arasındaki batı çevre yolunda temizlik çalışması yapıyor.

Çalışmalar kapsamında, yol kenarında bulunan yağmur suyu ızgaraları ve kanallar temizlenip atıklar toplanıyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sonbahara girilmesiyle birlikte yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olumsuzlukların giderilmesi için yağmursuyu giderlerinin temizlenmeye başladığını ifade etti.

Nidai Güngördü, Karayolları Dairesi sorumluluğunda olan ancak imkansızlıklar nedeniyle temizliği yapılamayan anayollarda bulunan beton açık kanallarda ve yağmur ızgaralarında biriken toprakların temizlendiğini belirterek, yol kenarlarına atılan çöplerin de toplandığını ifade etti.

Güngördü, sürücülerin belediye çalışanlarına karşı duyarlı ve dikkatli olmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
çevreYOLUYağmurSuyu
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