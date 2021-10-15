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Cezaevinde 16 yeni vaka
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Cezaevinde 16 yeni vaka

Merkezi Cezaevi'nde 16 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 50'ye yükseldi. Kaynak: Cezaevinde 16 yeni vaka

15 Ekim 2021 Cuma 09:17
70 Okunma
Cezaevinde 16 yeni vaka
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Merkezi Cezaevi'nde 16 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 50'ye yükseldi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 16 yeni vakanın dünkü test sonucunun ardından belirlendiğini belirtti.

Bengihan, testleri pozitif çıkan mahkum ve zanlıların bugün yeni cezaevindeki 70 kişilik çocuk bölümüne aktarılacağını belirtti.

Bengihan, "Karantina otelindekilerden başlayarak, pozitif çıkanlar yeni cezaevine bugün aktarılacak" dedi.

Kaynak: Yenidüzen https://www.yeniduzen.com/cezaevinde-16-yeni-vaka-145444h.htm

Son Güncelleme: 15.10.2021 09:20
Anahtar Kelimeler:
CezaeviKoronavirüs
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