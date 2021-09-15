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Çift doz aşılı hasta iki günde yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 64 yaşındaki kişi yaşam mücadelesini kazanarak yoğun bakımdan çıktı

15 Eylül 2021 Çarşamba 14:24
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Çift doz aşılı hasta iki günde yoğun bakımdan çıktı

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yoğun bakım servisinden güzel haber geldi. 

Covid-19 tedavisi gören 64 yaşındaki çift doz aşılı hasta iki günde yoğun bakımdan normal servise gönderildi.

9 Eylül tarihinde koronavirüse yakalanan 13 Eylül'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılan çift doz AstraZeneca aşılı 64 yaşındaki hasta yaşam mücadelesini kazanarak yoğun bakımdan çıktı.

Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 9'a düştü.

Haber Kıbrıs https://haberkibris.com/cift-doz-asili-hasta-iki-gunde-yogun-bakimdan-cikti-1423-2021-09-15.html

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsÇift Doz
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