Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni

Çiftçi ve hayvancının sorunları masaya yatırıldı

31 Ekim 2019 Perşembe 20:01
Çiftçi ve hayvancının sorunları masaya yatırıldı

Çiftçi ve hayvancıların çalışma hayatına ilişkin sorunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda masaya yatırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ve Tarım Bakanı Dursun Oğuz başkanlığında ve her iki bakanlığın bürokratlarının da katıldığı toplantıda hayvancı ve çiftçi temsilcileri bir araya gelindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, toplantı öncesindeki konuşmasında, çiftçi ve hayvancıların sorunlarına çözüm üretmek amacında olduklarını belirterek, yerel işgücünü desteklemek adına birlikte yapılacak açılımlara dikkat çekti.

Sucuoğlu , “Çiftçi ve hayvancımıza, yerel işgücünü destekleme anlamında projeler çerçevesinde katkı vermeyi amaçlıyoruz. Özellikle çiftçi ve hayvancıların problemleri, kurak mevsim nedeniyle, prim ödemede sıkıntı çektikleri ve belli bir yaştan sonra emeklilik maaşının ortada olmaması gibi ciddi maddi sıkıntılar olduğu yönündeydi. Bu durum bizi rahatsız etti. Tüm bunlara nasıl bir açılım getireceğiz bunları tartışacağız” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da konuşmasında, yıllardır biriken sorunların çözümü için bir araya geldiklerini belirterek, bugünkü toplantının da hükümetin gösterdiği duyarlılığın bir göstergesi olduğunu kaydetti. 

Oğuz, özellikle geçmişe yönelik sorunların çözülmesi, gelecek ile ilgili kaygıların ortadan kalkması açısından bugünkü çalışmayı önemsediklerini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nun son zamanlardaki girişimleri ile çalışma hayatında bazı iyileşmeler olduğunu vurgulayan Oğuz, çalışma hayatının istihdam anlamında en büyük çerçevesi çizen çiftçi ve hayvancının sorunlarının çözümü konusunda çalışma yapacaklarının altını çizdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakanlık’ta trafik konuşuldu…
Başbakanlık’ta trafik konuşuldu…
Genç kızlara fuhuş yaptıran Alpaslan teminata bağlandı
Genç kızlara fuhuş yaptıran Alpaslan teminata bağlandı
4. MS Kampı Lapta'da yapıldı
4. MS Kampı Lapta'da yapıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim