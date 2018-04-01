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Çiftçiler Birliği Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 35. dönem Olağan Genel Kurulu dün yapıldı...

01 Nisan 2018 Pazar 11:40
Çiftçiler Birliği Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 35. dönem Olağan Genel Kurulu dün Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'de gerçekleşti. 

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nde yaklaşık 949  kişi oy kullandı. 954 oydan 17 oy geçersiz olurken, 787 oy alarak İbrahim Alkan'a büyük fark atan Kelle seçimi kazandı. İbrahim Alkan 150 oy, Hüseyin Çavuş Kelle 787 oy aldı.

Çiftçiler Birliği başkanlık adayı için mevcut başkan Hüseyin Çavuş Kelle ve Genel Sekreter İbrahim Alkan'ın yarıştığı başkanlık seçiminde kazanan Hüseyin Çavuş Kelle oldu.

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