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Çiftçiler Birliği, Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü öğrencilerine traktör hibe edecek

27 Aralık 2019 Cuma 09:49
Çiftçiler Birliği, Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü öğrencilerine traktör hibe edecek

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği bugün düzenlenecek törenle Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü Öğrencilerine traktör hibe edecek.

“Geleceğimize Umut Ekelim” sloganıyla düzenlenecek tören saat 11:00’de başlayacak.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin gençlerin eğitimlerine katkı koyarak onların geleceğe umutla bakmasını sağlamanın en temel görevleri arasında olduğuna inandığı kaydedilen açıklamada, okulun bir süre önce ziyaret edildiği ve en büyük eksikliklerinin bir traktör olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Amaçlarının öğrencileri motive ederek geleceğe emin adımlarla yürümelerine küçük bir katkı sağlamak olduğu ifade edilen açıklamada, “Miras aldığımız topraklarımıza sahip çıkmanın yolu ancak bundan geçer” denildi. (BRT)

Anahtar Kelimeler:
Çiftçiler Birliği
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