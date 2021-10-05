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Çiftçiler Birliği: “Kıbrıs Türk tarımı hükümetimiz tarafından ölüme terk edildi”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nden yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk tarımının hükümet tarafından ölüme terk edildiği savunularak, "Biz bu kışı da geçiririz ama yediğimiz ayazı unutmayız" ifadeleri kullanıldı.

05 Ekim 2021 Salı 21:14
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Çiftçiler Birliği: “Kıbrıs Türk tarımı hükümetimiz tarafından ölüme terk edildi”
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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Birlikten yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli destekçisi, Kıbrıs Türk köylüsünün köyünde ve üretimde kalmasının teminatı, dünyanın en stratejik emtiası gıda üreticisi, arpasını, buğdayını, etini, sütünü, yumurtasını, tavuğunu, sebzesini, meyvesini üreten Kıbrıs Türk tarımı Hükümetimiz tarafından el birliği ile ölüme terk edilmiştir” denildi.

“Yakında hakkın rahmetine kavuşanlar gibi başlıktaki gibi acı kaybımızın farkına varacağız ancak sadece tüm diğer sektörlerin batışını seyrettiğimiz gibi maalesef bunun da seyircisi olacağız anlaşılan” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Batan ya da el birliği ile batırılan her sektörün ithal varisleri, leş peşinde uçuşan çakallar gibi üstümüzde salto atıyorlar. İthal taşeronlar, mühendisler, müteahhitler, üniversiteler, oteller, casinolar, tüccarlar, esnaflar, tarımcılar ölen yerlilerin yerini birer birer doldurmaya devam ediyor.

HAYALE KARNIMIZ FAZLASIYLA DOLDU

Diğer yandan halkına destek vermeyen ancak ithallere destek veren bir hükümet yapısı, artık burada üretmeyiniz diyor. Serbest bölge, ürettiğimizi satacağız, ambargolar kalktı, gibi söylemlerin maalesef hayal olduğu açığa çıkarsa seçim öncesi pompalanan umutların da boş olduğu gözlemlenecektir. Biz bu filmi daha önce de görmüştük. Gemiler gelecekti, uçaklar kalkacaktı, turistler para akıtacaktı. Oldu mu ? Olmadı. Hayale karnımız fazlası ile doldu.

KENDİ ÜRETİCİSİNE 5 KURUŞ DESTEK VEREN HÜKÜMET, UKRAYNALI ÜRETİCİYE 90 KURUŞ DERSTEK VERDİ

Şimdilerde artık, partili ayırır gibi, kurultayda başkan adayı ayırır gibi, tarımdaki birbirinden ayrılmaz parçaları yap-boz gibi birbirinden ayırmaya başlayan bir yapı oluşturuluyor. Eşitliği savunanlar, ne bakanlıklarda ne de maliyede bu eşitliği sağlayabilmiş değildirler. Bir sektörü de ‘TÜK battı batıyor’ derken, destek verir gibi görünerek TÜK’e 35 milyon TL daha görev zararı yüklenmiştir. Kendi üreticisine 5 kuruş destek veren hükümet Ukraynalı üreticiye 90 kuruş destek vermeyi uygun görmüştür.

BU HÜKÜMET UKRAYNA HÜKÜMETİ Mİ?

Şimdi soruyoruz; Bu hükümet Ukrayna hükümeti mi? Bu meclis Ukrayna meclisi mi? Hükümetten ses seda yok! Muhalefet de bunlardan habersiz. Biz usandık, yorulduk da ama yılmadık. Bizi yıldırmaya ne kurultayınız, ne seçiminiz yeter. Biz bu kışı da geçiririz ama yediğimiz ayazı unutmayız. Size de bizi maruz bıraktığınız ayazı hatırlatma günü yaklaşmaktadır.”

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