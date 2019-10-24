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Çiftçiler Birliği'nde kritik toplantı

Üretici sorununun gündeme alınacağı kritik toplantı bu akşam gerçekleşecek.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:18
Çiftçiler Birliği'nde kritik toplantı

Ülke gündemini meşgul eden bir çok üretici sorununun gündeme alınacağı kritik toplantı bu akşam Çiftçiler Birliği’nde ele alınması bekleniyor. Ani toplantı kararı alan Çiftçiler Birliği, yönetim kurulu üyelerini Perşembe aşkamı birlik binasında gerçekleştireceği toplantıya çağırdı. Herkesin tam katılım göstermesi istenilen toplantıda bazı konularda kritik kararlar alınacağı yönünde. Çiftçiler tarafından merakla beklenen toplantıda arpa konusu, koopetatiflerde yaşanan sorunlar ve hükümet ile olan ilişkilerin gündem maddesi olması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 24.10.2019 11:21
Anahtar Kelimeler:
HaberÇiftçiler Birliği
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