Çiftçiler ürünlerini sokağa dökerek protesto eylemi gerçekleştirdi

Korona virüs salgını sebebiyle zor günler geçiren ve Rum hükümetinin destek politikalarını yetersiz bulan sebze üreticileri, ürettikleri salatalıkları süpermarket önüne dökerek protesto eylemi gerçekleştirdiler.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta zerzevat üreten çiftçilerin, pandemi sebebiyle talebin düşük olması, 40 sent maliyeti olan bir kilo salatalığın çiftçilerden kilosu 10-20 sente alınmak istenmesi ve Kıbrıs Rum hükümetinin yeterli destek vermemesi sebebiyle protesto eylemi gerçekleştirdiklerini yazdılar.r

Habere göre çiftçiler, Larnaka’da bulunan bir süpermarketin önünde gerçekleştirdikleri eylemde, ürettikleri salatalıkların bir kısmını yerlere döktüler.