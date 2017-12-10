Cihaz alana yeni yıla özel 6 GB ve 900 BiP dakikası hediye

Dünyada akıllı telefona sahip kullanıcıların arttığı günümüzde Kuzey Kıbrıs Turkcell de yılbaşına özel müşterileri için yeni bir cihaz kampanyası duyurdu. Kampanya kapsamındaki akıllı telefonlardan satın alan Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilere 3 ay boyunca kullanacağı toplam 6 GB internet ve 900 BiP dakikası hediye ediliyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell yaptığı açıklamada müşterileri için bilgi ve teknolojiye ulaşma kolaylığı sağlarken aynı zamanda iletişimlerini de kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirterek, çağın teknoloji çağı olduğunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell açıklamasında her zaman ihtiyaçları göz önünde bulundurarak kampanyalar kurguladıklarını da belirtirken bu kampanya dışında taahhütlü veya ön ödemeli alternatiflerde satın alma seçeneklerinin de olduğunu belirtti.

Cihazla 6 GB ve 900 BiP dakikası hediye

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yeni yıla özel kampanyası kapsamındaki akıllı telefonlardan alan müşterilerine 3 ay boyunca aylık 2 GB internet ve yine 3 ay boyunca aylık 300 BiP dakikası hediye ediliyor. Toplamda 3 ay boyunca 6 GB internete sahip olacak Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri aynı zamanda 3 ay boyunca toplam 900 BiP dakikasının da sahibi olacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada 4 ile 27 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya kapsamındaki hediye internet ve BiP dakikalarının kampanyanın sonlanmasıyla birlikte müşterilerin hatlarına 1 Ocak 2018 tarihinde yükleneceği bilgisine yer verildi. Kampanya kapsamına dahil olan akıllı cihazlar ise şöyle: Turkcell T80, Samsung J3, Samsung J7, Alcatel Pop 4, Samsung A7, General Mobile GM 6, General Mobile GM 5 Plus.

BiP dakikalarıyla KKTC, Türkiye’deki mobil kullanıcıları ve ev telefonlarını ara

Kuzey Kıbrıs Turkcell, kampanya kapsamında 3 ay boyunca geçerli olan toplam 900 BiP dakikasıyla BiP uygulaması üzerinden KKTC ve Türkiye’deki mobil kullanıcıları ve ev telefonlarının aranabileceğini, aranan kişide BiP uygulaması olmasa dahi arama yapılabileceğinin bilgisine de yer verdi. Kampanya kapsamında alınan ve 30 gün boyunca geçerli olacak aylık 300 dakika ve aylık 2 GB internetin akıllı telefonlara 1 Ocak 2018 tarihinde yükleneceği de verilen bilgiler arasında.