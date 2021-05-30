Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cinsel İstismar zanlısı mahkemeye çıkarıldı
3 gün ek tutukluluk
3 gün ek tutukluluk
Araçtan hassas terazi çıktı
Araçtan hassas terazi çıktı
İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlenen 2 Şahıs İhraç Edilmeyi Bekliyor
İzinsiz İkamet Ettikleri Belirlenen 2...
Eski nişanlıya tecavüz iddiası
Eski nişanlıya tecavüz iddiası

Cinsel İstismar zanlısı mahkemeye çıkarıldı

30 Mayıs 2021 Pazar 11:21
159 Okunma
Cinsel İstismar zanlısı mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber)

Girne'de meydana gelen cinsel taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Salih Karcı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ 28 Mayıs 2021 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Girne’ de, zanlı Salih KARCI kullanımında bulunan telefondan whatsapp uygulaması üzerinden yaklaşık 2 ay evvel ayrılmış olduğu kız arkadaşı Girne’ de sakin S. K'nin kullandığı telefona “kahpe, ben sana ne yapacam izle, seni kızlarını da s*kecem, or*spusun, sabah olsun izle or*sbu, yarın kızını da Kıbrıs’a or*sbu ilan edeceğim bak izle” yazılı mesajlar atmak suretiyle cinsel tacizlik yaptığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca zanlının yasal statüsünün araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 30.05.2021 11:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den KKTC'ye uçacak vatandaşlar, 30 Haziran'dan itibaren eski nüfus cüzdanlarıyla çıkış yapamayacak
Türkiye'den KKTC'ye uçacak vatandaşlar, 30 Haziran'dan itibaren eski nüfus cüzdanlarıyla çıkış yapamayacak
Çatalköy'de feci kaza!
Çatalköy'de feci kaza!
Saner:" Tüm sınır kapılarını açmaya hazırız"
Saner:" Tüm sınır kapılarını açmaya hazırız"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim