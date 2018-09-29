Çıraklık ve yetişkin eğitimine ilişkin konfernas düzenledi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın hazırladığı proje kapsamında düzenlenen konferansta çıraklık ve yetişkin eğitiminin bugünü ve yarınına ilişkin sunumlar yapıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde yürüttüğü “Sonuç Odaklı Eğitim” Projesi kapsamında çıraklık ve yetişkin eğitimine ilişkin konferans düzenlendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre Gazeteciler Birliği’nde gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, ülkede istihdam sorununun olduğunu, bunun dışardan getirilen işgücüyle giderilmeye çalışıldığını ve bu yaklaşımın da ülkede kontrolsüz nüfus artışı dahil pek çok soruna yol açtığını söyledi.

Özyiğit, Çıraklık Merkezi’nin uyguladığı işbaşında eğitim modelinin istihdam sağlamada başarılı olduğunu, bu nedenle meslek liselerinde de staj yoluyla öğrencilerin işyerlerinde daha çok uygulama yapmaları için çalışma yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, meslek eğitimini daha iyi bir noktaya taşımak için Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmaların sonuçlanmak üzere olduğunu da ifade etti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber de yürütülen eğitimler sonucunda çırak ve yetişkin olmak üzere yaklaşık 1500 öğrenci mezun ettiklerini, hali hazırda 400 kadar çırak ve yetişkinin de eğitim görmekte olduğunu belirtti.

Konferansta, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Sekreter Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Dr. Eda Hançer Akkor proje kapsamında 24 aydan beridir yürüttükleri çalışmaları aktarırken “Sonuç Odaklı Eğitim” Projesi Uzmanı Phillip Read, Mesleki Eğitim, Öğretim ve Aktif İşgücü Piyasası Yapılanması Projesi Ekip Lideri Dr. Tzako Pantaleev, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdür Muavini Gülşen Hocanın ve KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga birer konuşma yaptı.

Çıraklık ve yetişkin eğitiminin kalite ve kapasitesinin artırılması için yürütülen çalışmalar ve bu çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkan yeni öneriler de rapor olarak sunuldu.