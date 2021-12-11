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Çitim'in evindeki kasada kasetler, mermiler ve önemli evraklar bulundu

Devlet, Asker ve Polise ait gizli belgeler ile Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı Erman Çitim yeniden askeri mahkemeye çıkarıldı.

11 Aralık 2021 Cumartesi 19:45
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Çitim'in evindeki kasada kasetler, mermiler ve önemli evraklar bulundu
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(Kamalı Haber)

Devlet, Asker ve Polise ait gizli belgeler ile Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı Erman Çitim yeniden askeri mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis Müfettişi Ulaş Ursavaş, zanlının aleyhine alınan bir günlük tutukluluk süresinde evinde bulunan ve açılamayan kilitli kasanın, zanlının huzurunda çilingir ile açıldığını ve içinden mini kasetler çıktığına vurgu yaptı. Zanlının kendisine ait araçta 2 Aralık’ta yapılan aramada 2 adet canlı merminin ve çok ciddi iddialar içeren evrakların bulunduğunu söyleyen Ursavaş, zanlının tabanca ve 20 adet canlı mermi bulundurma izni olduğunu ancak tasarrufunda 22 mermi bulunduğunu söyledi. Ursavaş, zanlının ayrıca içeriğinde ciddi iddialar olan yeni bir evrak bulunduğuna vurgu yaptı. Zanlının ikinci bir gönüllü ifade verip, kritik görev ve kurumlarla ilgili ciddi iddialarda bulunduğunu, ayrıca ifadesinde 5 kişinin adının geçtiğini belirten Ursavaş, tüm bu hususların araştırılacağını kaydetti. Soruşturmanın genişletildiğini söyleyen Ursavaş, Askeri Suç ve Ceza Yasası’na aykırı harekette bulunmanın 15 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne vurgu yaptı. Ursavaş, zanlının kritik sayılabilecek kişi ve makamlardan söz ettiğini ayrıca ciddi iddiaları içeren belgeyle ilgili de ciddi iddialarda bulunduğunu kaydetti. Ursavaş, alınan emarelerden 22 CD, 13 DVD ve bir adet hard-diskin incelendiğini dile getirerek, zanlının aleyhine 8 günlük tutukluluk emri alındığını ifade etti. 8 gün içerisinde 7 kişiden ifade alındığına işaret eden Ursavaş, ayrıca 5 ayrı yere yapılan operasyonda ve aramalar sonucunda 2 mini SD kart, 2 taşınabilir bellek (USB), 1 laptop, 1 masaüstü bilgisayar, 1 el kamerası ve 25 CD bulunduğunu, ayrıca zanlının telefonundan Data uzmanları tarafından veriler alınmaya başlandığını vurguladı. Ursavaş, telefondaki verilerin alınmasının ardından meseleyle bağlantısı olan başka kişilere de ulaşılabileceğini anlatarak, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Ursavaş, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunduğunu söyleyerek, zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 11.12.2021 23:03
Anahtar Kelimeler:
Erman Çitim
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