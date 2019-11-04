Cittaslow Güz Dönemi toplantısı KKTC’de yapılıyor

Her sene 3 toplantı yapan Cittaslow’a üye belediyeler, bu yıl “Cittaslow Turizmi” ana temasıyla güz dönemi toplantısı ülkede yer alacak.Mehmetçik Belediye Başkanı ve Cittaslow Ağı Başkanı Cemil Sarıçizmeli, toplantının ülke tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Cittaslow’a üye 5 belediye olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Sarıçizmeli, 6-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan toplantıya katkı koyanlara teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, toplantıların ülke tanıtımı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, devlet ve hükümet yetkililerinden daha fazla ilgi ve katkı beklediklerini belirttiler.

9 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan güz dönemi toplantısında bir sonraki bahar ve güz dönemi toplantılarının hangi ülkede yapılacağı ve ana temanın ne olacağı saptanacak.

( BRT)