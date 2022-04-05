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“ÇOCUĞUMUN KOKUSUNU İÇİME ÇEKMEK İSTERİM”

Lefkoşa’da bugün korkunç bir olay yaşandı.

05 Nisan 2022 Salı 15:40
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“ÇOCUĞUMUN KOKUSUNU İÇİME ÇEKMEK İSTERİM”
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ÖZEL HABER

Sinir krizi geçiren genç kadın yüksek bir binanın tepesine çıktı, yetkililer acılı anneyi ikna etti.

Eşinden ayrılan ve çocuğunu yıllardır göremeyen madde bağımlısı annenin feryadı yürekleri dağladı.

Yıllardır evladını göremeyen anne göz yaşları içerisinde Gündem Kıbrıs’a açıklamalarda bulundu.

“Yıllardır evladımı göremiyorum. Kokusunu içime çekmek istiyorum. Ben onsuz yaşayamam, Kokusunu içime çekip uyumak isterim” diyen acılı anneyi yetkililer çocuğunu görmesi için götürdü.

Son Güncelleme: 05.04.2022 15:44
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