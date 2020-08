ÇOCUĞUNUZUN GÜÇLÜ YÖNLERİ…

Çocuk sahibi olmak beraberinde pek çok sorumluluk getirir. Sürekli ilgiye, sevgiye, bakıma ihtiyacı olan; bunun yanı sıra bugünü ve geleceğiyle ilgili olduğu kadar geçmişinden de sorumlu olduğunuz bir çocuk… Beslenme, bakım, ilgi, sevgi ve sağlıklı olması için yaptıklarınız kadar onu anlayabilmeniz, tanımanız ve güçlü yönlerini de fark edebilmeniz çok büyük önem taşır. Çocuğunuzun güçlü yönlerini keşfetmek hem onun hem de sizin hayatınızda kolaylık sağlayacak ve yararlı adımların atılmasına neden olacaktır.

Çocukların güçlü yönlerini keşfetmek için günlük aktivitelerine dikkatle yaklaşmak gerekir. Çocuğunuz ne yapıyor, nelerle oynuyor, hangi oyunlardan hoşlanıyor, size göre en farklı olarak ilgilendiği şeyler neler? Tüm bunlara dikkat etmek, yapılan aktivitelere yönelik çocuğunuza sorular sormak ve iyi bir gözlemci olmak çocuğunuzun güçlü yönleri hakkında size bilgi verecektir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Görünürde olan davranışın daha derinine inerek çocuğunuzu anlamanız gerekir. Örneğin 5 yaşında bir kız çocuğunu ele alalım. Başkalarına göre önemsiz gözüken eşyalarla oynamaktan ve onları biriktirip saklamaktan çok hoşlanıyor. Bunu yaparken ciddi bir ilgi duyuyor ve çok keyif alıyor. Bu noktada bu çocuğun başkaları tarafından önemsiz görünen detayları yakalayabilmek gibi bir güçlü yanının olduğundan bahsetmek mümkündür.

Her çocuk benzersiz bir yapıya sahiptir. Doğuştan gelen inanılmaz güçlü bir öğrenme becerisiyle doğarlar, büyürler ve büyürken sürekli öğrenirler. Biz yetişkinlerin günlük hayatımızda yapıp fark etmediğimiz her şeyi öğrenirler ve bunlar çocuklar için heyecan verici deneyimlerdir. Her çocuğun kendine özgü bir öğrenme biçimi vardır. Öğrenme süreci çocuğun öğrenme yetenekleriyle birlikte sentez oluşturan bir süreçtir. Çocuklar okula gidene kadar bunu rahatça benimser ancak okula başlayınca işler değişebilir. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bir çocuk kendi öğrenme tarzını ortaya çıkarabilirse bu hem okul hayatına hem de geleceğine yansır. Hayatın her alanında olduğu gibi öğrenme alanında da farklılık gösteren çocukların öğrenme tarzlarına, hızlarına saygı gösterilmelidir.

Böylesine güçlü bir öğrenme kapasitesi olan çocukların yararına göre davranmak ve güçlü oldukları yönlerini geliştirmeye çalışmak oldukça mantıklı olacaktır. Günümüz eğitim sisteminde bunlar çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Diğer bir deyişle çocuğun güçlü yönleri yerine olmayan yeteneklerini geliştirmeye çalışmak gibi bir süreç ilerliyor. Bu noktada ebeveynlere düşen görev çocuklarına yaklaşırken bilinçli olmaktır.

Çocuklarınızın güçlü yönlerini fark edebileceğiniz 2 kolay yöntem kullanabilirsiniz. İlki için çocuğunuzun yaşına bağlı olarak yapabileceği tüm aktiviteleri onuna birlikte yazın. Örneğin evde odasını toplamak, televizyon izlemek, kuklalarıyla oynamak gibi. Bunları okul, aile arkadaşlarla yapılan aktiviteler olarak genişletebilirsiniz. Sonra çocuğunuza sevdiği ve sevmediği aktiviteleri işaretlemesini söyleyin. Neden sevip sevmediğini sorun ve sevdiği aktiviteleri daha açık olarak anlatmasını isteyin, kategorize edin. Örneğin kuklalarıyla oynarken en çok onları konuşturmaktan mı, kıyafetlerini değiştirmekten mi, dans ettirmekten mi hoşlanıyor gibi sorular sorabilirsiniz. Böylece hem siz hem de çocuğunuz için durum anlaşılır olacaktır. Bir diğer yöntem ise çocuğunuzla sohbet ederken uygulayabileceğiniz basit ve zevkli bir yöntem. Çocuğunuzun en çok sevdiği şeyleri “neden” sorusuyla sorgulayın. Sohbet ilerledikçe çocuğunuz en altta yatan nedene ulaşabilecek ve güçlü yönleri açığa çıkacaktır.

Tüm bu süreçte yapılan en büyük hatalardan biri mükemmeliyetçi olmaktır. Her ebeveyn çocuklarının çok başarılı olmasını ister. Buradan yola çıkarak çocuğunun güçlü yanlarını göz ardı edebilir, herşeyde çok başarılı olmasını ister. Onu kendi istediği kalıba sokmak ve ne olursa olsun hata yapmadan çok başarılı olmasını istemek oldukça zararlıdır. Bu durum çocuğun gelişimine, öğrenmesine, motivasyonuna zarar verebilir. Güçlü yanlarını geliştiremez hatta fark edemezler bile. Her konuda başarılı olmak zorunda değildir aslında, yatkın olduğu, sevdiği bir şeye yönlendirildiğinde bundan hem keyif alacak hem de başarmak için çaba sarf edecektir. Yanlışa odaklanmak yerine çocuğun güçlü yönlerini hayata yansıtmasına yardımcı olmak her aile bireyi için keyifli bir süreç olacaktır.

Mutlu günler dilerim….

Psk. Esra Dağlar Bozdoğan

