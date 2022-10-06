Çocuk bakım evine silahlı saldırı: En az 31 ölü

Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir çocuk yuvasına düzenlenen toplu silahlı saldırıda en az 31 kişinin öldüğü duyuruldu.

Polis Sözcüsü Achayon Kraithong, silahlı adamın öğleden sonra erken saatlerde Nongbua Lamphu kasabasının merkezinde ateş açtığını söyledi.

Kraithong, kurbanların hem çocukları hem de yetişkinleri içerdiğini belirterek, saldırganın eski bir polis memuru olan Panya Khamrap olduğunu açıkladı. Khramp'ın geçen yıl uyuşturucu testinde başarısız olduktan sonra polis memurluğundan kovulduğu öne sürüldü.

KENDİSİNİ, EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ



Bir hükümet sözcüsü, başbakanın tüm kurumları harekete geçmeleri konusunda uyardığını söyledi.



Tayland medyası saldırganın kendisini, çocuğunu ve eşini öldürdüğünü duyurdu.