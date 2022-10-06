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Çocuk bakım evine silahlı saldırı: En az 31 ölü

Tayland polisi,ülkenin kuzeydoğusundaki bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 31'den fazla kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırganın eski bir polis memuru olan Panya Khamrap olduğu, aynı zamanda kendisini, eşini ve çocuğunu da öldürdüğü açıklandı.

06 Ekim 2022 Perşembe 11:38
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Çocuk bakım evine silahlı saldırı: En az 31 ölü



Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir çocuk yuvasına düzenlenen toplu silahlı saldırıda en az 31 kişinin öldüğü duyuruldu.

Polis Sözcüsü  Achayon Kraithong, silahlı adamın öğleden sonra erken saatlerde Nongbua Lamphu kasabasının merkezinde ateş açtığını söyledi.

Kraithong, kurbanların hem çocukları hem de yetişkinleri içerdiğini belirterek, saldırganın eski bir polis memuru olan Panya Khamrap olduğunu açıkladı. Khramp'ın geçen yıl uyuşturucu testinde başarısız olduktan sonra polis memurluğundan kovulduğu öne sürüldü.

KENDİSİNİ, EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

Bir hükümet sözcüsü, başbakanın tüm kurumları harekete geçmeleri konusunda uyardığını söyledi.

Tayland medyası saldırganın kendisini, çocuğunu ve eşini öldürdüğünü duyurdu.

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