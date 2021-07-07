Çocuklar Plajda Resim Çizerek Keyifli Saatler Geçirdi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaoğlanoğlu Halk Plajı’nda buluşan çocuklar, resimler çizerek güzel bir gün geçirdi. Girne Belediyesi Gençlik Platformu'nun da görevli olarak destek verdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, etkinliğe katılan çocuklarla sohbet ederek, onlara keyifli saatler diledi.

Çocuklara seslenen Güngördü, "Sanatla ilgilenen çocuklar, doğayı da hayvanları da sever. Sizler de öylesiniz. Çevrenize karşı duyarlı olunuz. Bu sıcak günlerde sokaktaki hayvanları da unutmayınız. Onlara bir kap su bir kap mama koyunuz" dedi.

Güngördü tüm çocuklara yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri kendilerini geliştirmelerini ve hayatlarında başarılı bireyler olmalarını diledi.

YARIN ÇOCUKLAR PİKNİĞE GÖTÜRÜLÜYOR

Sosyal İşler Şubesinin hazırladığı ve bu yıl çevre temasının kullanıldığı etkinlikler, yarın Boğazı Piknik Alanı’nda düzenlenecek piknikle devam edecek. Sınırlı sayıda çocuğun kabul edildiği etkinliklere yoğun talep olduğunu belirten Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, atölyelerin dolduğunu ifade ederek, etkinliklere katılacak aile ve çocuklara maske ve hijyen kurallarına dikkat etmesi çağrısında bulundu.