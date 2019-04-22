Çocuklardan Denktaş’a Sevgi Çemberi…

DP LEFKOŞA İLÇE KADIN ÖRGÜTÜ ‘1. GELENEKSEL ÇOCUK FESTİVALİ’ DÜZENLEDİ…

DENKTAŞ: "ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ DEVLETİMİZ ONLARA EMANET"

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa İlçe Kadın Örgütü, ‘1. Geleneksel Çocuk Festivali’ düzenledi.

Çocuk Festivali etkinlikleri kapsamında bugün 14.00 – 16.00 saatleri arasında Lefkoşa’da güneşli havanın da tadını çıkaran çocuklar anne ve babaları ile birlikte Çağlayan Parkı’na akın etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun erken yaşandığı DP Lefkoşa İlçe Kadın Örgütü’nün düzenlediği ‘1. Geleneksel Çocuk Festivali’ne katılan DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın etrafında adeta sevgi çemberi oluşturan çocuklar, bol bol fotoğraf çektirdi.

DP Lefkoşa İlçe Kadın Örgütü’nün düzenlediği ‘1. Geleneksel Çocuk Festivali’ne DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, eşi Müge Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Milletvekili Koral Çağman, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, ilçe başkanları, kadın ve gençlik örgütleri ile diğer parti yetkilileri de katılarak çocukların mutluluklarına şahitlik etti.

DENKTAŞ: "ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ CUMHURİYETİMİZ ONLARA EMANET"

Festivalde çocuklara seslenen DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, çocukların sevincini ve heyecanını paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtirken, "Onlar bizim geleceğimiz Devletimiz onlara emanet" dedi.

Festival kapsamında çocuklar için çok renkli ve eğlenceli bir program hazırlandı. Şenlik alanını dolduran çocukların yüzleri boyanırken, çeşitli yarışma ve çocuk oyunları ile eğlenen çocuklar, müziğin ritmine kendini kaptırdı, palyaço ile buluşmanın heyecanını yaşadı. Etkinlikte tüm çocuklara rengârenk pamuk şekerleri ile bazı ikramlarda bulunuldu.

Bir kez daha anıların gözlerde canlandırıldığı etkinlikte tıpkı eskiden olduğu gibi, Çağlayan Parkı yine çocuk cıvıltılarına kavuştu. DP’li kadınlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan’ı Lefkoşa’nın en önemli yeşil alanlarından Çağlayan Parkı’nda kutlamanın gururunu yaşadı.