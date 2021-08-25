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Çok ağır covid hastası var

Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Raşit Bedevi, yoğun bakımda 16 kişinin olduğunu ve durumlarının ağır seyrettiğini kaydetti.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:51
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Çok ağır covid hastası var

Artan vaka sayıları ile beraber yoğun bakım yatışlarında artış hareketliliği de beraberinde getirdi. Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Raşit Bedevi, çok ağır hastalar olduğunu açıkladı.

Ülkede vaka sayısı artarken, tırmanışa geçen sayılarla beraber Acil Durum Pandemi Hastanesinde yoğun bakımda doluyor.

Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Raşit Bedevi, Kıbrıs Postası'na dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yoğun bakım servisinde 70 yaş ve üzeri 16 hastanın bulunduğunu ve birçoğunun da durumlarının ağır olduğuna işaret etti.

Çift dozlu 5 hastanın da olduğunu ifade eden Bedevi, “Yoğun bakıma yatışta bu rakamları ilk kez görüyoruz. Çok ağır hastalarımız var, giderek hasta sayımız artıyor” dedi.

Kaynak : Kıbrıs Postası / Haberin devamı için: https://www.kibrispostasi.com/c77-SAGLIK/n390240-dr-rasit-bedevi-cok-agir-hastalarimiz-var-fiziksel-olarak-yorulduk

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KoronavirüsCoronavirüsKKTC KoronavirüsYoğun Bakım
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